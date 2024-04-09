Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 110 солдат на Южнодонецком направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись на южнодонецком направлении и нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад, потери Киева составили здесь до 110 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля", - добавили в МО РФ
Отмечается, что противник также потерял 122-миллиметровую гаубицу FН-70 производства Великобритании, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.