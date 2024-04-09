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Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.04.2024
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14:25 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938836442.html
Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении
Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.04.2024
Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись на южнодонецком направлении и нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад, потери... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:25
2024-04-09T14:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
киев
старомайорское
безопасность
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись на южнодонецком направлении и нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад, потери Киева составили здесь до 110 солдат, сообщило Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля", - добавили в МО РФ Отмечается, что противник также потерял 122-миллиметровую гаубицу FН-70 производства Великобритании, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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россия, вооруженные силы украины, киев, старомайорское, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Старомайорское, Безопасность
Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 110 солдат на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись на южнодонецком направлении и нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад, потери Киева составили здесь до 110 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля", - добавили в МО РФ
Отмечается, что противник также потерял 122-миллиметровую гаубицу FН-70 производства Великобритании, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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