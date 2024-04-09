https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938836442.html

Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении

Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.04.2024

Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись на южнодонецком направлении и нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад, потери... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:25

2024-04-09T14:25

2024-04-09T14:25

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

киев

старомайорское

безопасность

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись на южнодонецком направлении и нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад, потери Киева составили здесь до 110 солдат, сообщило Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля", - добавили в МО РФ Отмечается, что противник также потерял 122-миллиметровую гаубицу FН-70 производства Великобритании, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html

https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html

россия

киев

старомайорское

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, киев, старомайорское, безопасность