https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938829516.html

Российская ПВО за сутки сбила ракету "Нептун" и 236 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила ракету "Нептун" и 236 украинских дронов - РИА Новости, 09.04.2024

Российская ПВО за сутки сбила ракету "Нептун" и 236 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 236 украинских беспилотников, противокорабельную ракету "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:03

2024-04-09T14:03

2024-04-09T14:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 236 украинских беспилотников, противокорабельную ракету "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 236 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию противника и , нанесли поражение живой силе технике ВСУ в 131 районе. Всего с начала спецоперации было уничтожено: 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 19 917 беспилотных летательных аппаратов, 499 зенитных ракетных комплексов, 15 732 танка и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8753 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 791 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html

https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность