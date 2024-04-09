https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938829516.html
Российская ПВО за сутки сбила ракету "Нептун" и 236 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила ракету "Нептун" и 236 украинских дронов - РИА Новости, 09.04.2024
Российская ПВО за сутки сбила ракету "Нептун" и 236 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 236 украинских беспилотников, противокорабельную ракету "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:03
2024-04-09T14:03
2024-04-09T14:03
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 236 украинских беспилотников, противокорабельную ракету "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 236 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию противника и , нанесли поражение живой силе технике ВСУ в 131 районе. Всего с начала спецоперации было уничтожено: 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 19 917 беспилотных летательных аппаратов, 499 зенитных ракетных комплексов, 15 732 танка и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8753 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 791 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html
https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила ракету "Нептун" и 236 украинских дронов
Минобороны: российская ПВО сбила "Нептун", 236 дронов и пять снарядов РСЗО
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 236 украинских беспилотников, противокорабельную ракету "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 236 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию противника и , нанесли поражение живой силе технике ВСУ
в 131 районе.
Всего с начала спецоперации было уничтожено: 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 19 917 беспилотных летательных аппаратов, 499 зенитных ракетных комплексов, 15 732 танка и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8753 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 791 единица специальной военной автомобильной техники.