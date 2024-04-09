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ВС России уничтожили 75 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938826633.html
ВС России уничтожили 75 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили 75 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.04.2024
ВС России уничтожили 75 украинских военных на Херсонском направлении
ВСУ на херсонском направлении потеряли до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять пикапов, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и склад... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:52
2024-04-09T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении потеряли до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять пикапов, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и склад дронов, сообщило Минобороны РФ. "На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять пикапов, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также уничтожен склад БПЛА", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили 75 украинских военных на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 75 военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении потеряли до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять пикапов, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и склад дронов, сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять пикапов, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также уничтожен склад БПЛА", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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