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ВС России уничтожили 75 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили 75 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.04.2024
ВС России уничтожили 75 украинских военных на Херсонском направлении
ВСУ на херсонском направлении потеряли до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять пикапов, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и склад... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:52
2024-04-09T13:52
2024-04-09T13:52
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безопасность
россия
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении потеряли до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять пикапов, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и склад дронов, сообщило Минобороны РФ. "На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять пикапов, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также уничтожен склад БПЛА", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили 75 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 75 военных на Херсонском направлении