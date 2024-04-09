https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938826633.html

ВС России уничтожили 75 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили 75 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.04.2024

ВС России уничтожили 75 украинских военных на Херсонском направлении

ВСУ на херсонском направлении потеряли до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять пикапов, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и склад... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:52

2024-04-09T13:52

2024-04-09T13:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении потеряли до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять пикапов, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и склад дронов, сообщило Минобороны РФ. "На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять пикапов, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также уничтожен склад БПЛА", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html

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работино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины