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ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники ВСУ на границе Белгородской области - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:27 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938741684.html
ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники ВСУ на границе Белгородской области
ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники ВСУ на границе Белгородской области - РИА Новости, 09.04.2024
ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники ВСУ на границе Белгородской области
Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" уничтожил украинские беспилотники-разведчики на границе Белгородской области, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T06:27
2024-04-09T06:27
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" уничтожил украинские беспилотники-разведчики на границе Белгородской области, сообщает Минобороны России. "В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки прикрытия государственной границы уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ на приграничных территориях Белгородской области", - говорится на сайте ведомства. Уточняется, что приближающиеся БПЛА обнаружили с помощью радиолокационной станции кругового обзора, после чего произвели пуски ракет на уничтожение. По данным МО РФ, сбитые беспилотники использовались ВСУ для корректировки и наведения целей украинской артиллерии.
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники ВСУ на границе Белгородской области

МО: на границе Белгородской области расчет "Тор-М2" уничтожил украинские БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" уничтожил украинские беспилотники-разведчики на границе Белгородской области, сообщает Минобороны России.
"В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки прикрытия государственной границы уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ на приграничных территориях Белгородской области", - говорится на сайте ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Уточняется, что приближающиеся БПЛА обнаружили с помощью радиолокационной станции кругового обзора, после чего произвели пуски ракет на уничтожение. По данным МО РФ, сбитые беспилотники использовались ВСУ для корректировки и наведения целей украинской артиллерии.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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