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ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники ВСУ на границе Белгородской области
ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники ВСУ на границе Белгородской области - РИА Новости, 09.04.2024
ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники ВСУ на границе Белгородской области
Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" уничтожил украинские беспилотники-разведчики на границе Белгородской области, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T06:27
2024-04-09T06:27
2024-04-09T06:27
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" уничтожил украинские беспилотники-разведчики на границе Белгородской области, сообщает Минобороны России. "В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки прикрытия государственной границы уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ на приграничных территориях Белгородской области", - говорится на сайте ведомства. Уточняется, что приближающиеся БПЛА обнаружили с помощью радиолокационной станции кругового обзора, после чего произвели пуски ракет на уничтожение. По данным МО РФ, сбитые беспилотники использовались ВСУ для корректировки и наведения целей украинской артиллерии.
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники ВСУ на границе Белгородской области
МО: на границе Белгородской области расчет "Тор-М2" уничтожил украинские БПЛА