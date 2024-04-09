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Расчеты беспилотников поразили опорный пункт ВСУ под Работино
Расчеты беспилотников поразили опорный пункт ВСУ под Работино - РИА Новости, 09.04.2024
Расчеты беспилотников поразили опорный пункт ВСУ под Работино
Расчеты беспилотников 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" поразили FPV-дронами опорный пункт ВСУ в районе Работино Запорожской... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T05:09
2024-04-09T05:09
2024-04-09T05:09
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Расчеты беспилотников 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" поразили FPV-дронами опорный пункт ВСУ в районе Работино Запорожской области, уничтожив не менее восьми украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. "Точными ударами дронов-камикадзе были разрушены фортификационные сооружения, в результате чего противник был вынужден сменить позиции, это и привело к его полному уничтожению. Враг понес потери в количестве не менее восьми националистов", - сказали в Минобороны. Как сообщил журналистам командир отделения взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным "Кэп", на линии соприкосновения FPV-дроны используются все чаще. "Наша задача - вести разведку при помощи БПЛА и также работать сбросами. Сейчас очень сильно изменяется обстановка, и на первый план выходит также применение FPV-дронов", - рассказал он. "Мы применяем FPV-дроны более массово, чем противник", - добавил оператор БПЛА того же подразделения с позывным "Ампер".
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работино, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты беспилотников поразили опорный пункт ВСУ под Работино
Российские военные поразили дронами-камикадзе опорный пункт ВСУ под Работино
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Расчеты беспилотников 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" поразили FPV-дронами опорный пункт ВСУ в районе Работино Запорожской области, уничтожив не менее восьми украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.
"Точными ударами дронов-камикадзе были разрушены фортификационные сооружения, в результате чего противник был вынужден сменить позиции, это и привело к его полному уничтожению. Враг понес потери в количестве не менее восьми националистов", - сказали в Минобороны.
Как сообщил журналистам командир отделения взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным "Кэп", на линии соприкосновения FPV-дроны используются все чаще.
"Наша задача - вести разведку при помощи БПЛА и также работать сбросами. Сейчас очень сильно изменяется обстановка, и на первый план выходит также применение FPV-дронов", - рассказал он.
"Мы применяем FPV-дроны более массово, чем противник", - добавил оператор БПЛА того же подразделения с позывным "Ампер".