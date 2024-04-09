Рейтинг@Mail.ru
Расчеты беспилотников поразили опорный пункт ВСУ под Работино - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938738714.html
Расчеты беспилотников поразили опорный пункт ВСУ под Работино
Расчеты беспилотников поразили опорный пункт ВСУ под Работино - РИА Новости, 09.04.2024
Расчеты беспилотников поразили опорный пункт ВСУ под Работино
Расчеты беспилотников 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" поразили FPV-дронами опорный пункт ВСУ в районе Работино Запорожской... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T05:09
2024-04-09T05:09
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Расчеты беспилотников 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" поразили FPV-дронами опорный пункт ВСУ в районе Работино Запорожской области, уничтожив не менее восьми украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. "Точными ударами дронов-камикадзе были разрушены фортификационные сооружения, в результате чего противник был вынужден сменить позиции, это и привело к его полному уничтожению. Враг понес потери в количестве не менее восьми националистов", - сказали в Минобороны. Как сообщил журналистам командир отделения взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным "Кэп", на линии соприкосновения FPV-дроны используются все чаще. "Наша задача - вести разведку при помощи БПЛА и также работать сбросами. Сейчас очень сильно изменяется обстановка, и на первый план выходит также применение FPV-дронов", - рассказал он. "Мы применяем FPV-дроны более массово, чем противник", - добавил оператор БПЛА того же подразделения с позывным "Ампер".
https://ria.ru/20240409/zelenskiy-1938737190.html
https://ria.ru/20240409/krepost-1938732788.html
работино
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_857c0b12dc277953daf8cbd787967cf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
работино, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты беспилотников поразили опорный пункт ВСУ под Работино

Российские военные поразили дронами-камикадзе опорный пункт ВСУ под Работино

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона . Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Расчеты беспилотников 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" поразили FPV-дронами опорный пункт ВСУ в районе Работино Запорожской области, уничтожив не менее восьми украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.
"Точными ударами дронов-камикадзе были разрушены фортификационные сооружения, в результате чего противник был вынужден сменить позиции, это и привело к его полному уничтожению. Враг понес потери в количестве не менее восьми националистов", - сказали в Минобороны.
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
По обороне города. Зеленский раскрыл детали совещания с генералами
04:33
Как сообщил журналистам командир отделения взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным "Кэп", на линии соприкосновения FPV-дроны используются все чаще.
"Наша задача - вести разведку при помощи БПЛА и также работать сбросами. Сейчас очень сильно изменяется обстановка, и на первый план выходит также применение FPV-дронов", - рассказал он.
"Мы применяем FPV-дроны более массово, чем противник", - добавил оператор БПЛА того же подразделения с позывным "Ампер".
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Новая Авдеевка. На Западе испугались падения украинской "крепости"
02:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала