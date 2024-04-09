https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938738714.html

Расчеты беспилотников поразили опорный пункт ВСУ под Работино

Расчеты беспилотников поразили опорный пункт ВСУ под Работино - РИА Новости, 09.04.2024

Расчеты беспилотников поразили опорный пункт ВСУ под Работино

Расчеты беспилотников 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" поразили FPV-дронами опорный пункт ВСУ в районе Работино Запорожской... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T05:09

2024-04-09T05:09

2024-04-09T05:09

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Расчеты беспилотников 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" поразили FPV-дронами опорный пункт ВСУ в районе Работино Запорожской области, уничтожив не менее восьми украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. "Точными ударами дронов-камикадзе были разрушены фортификационные сооружения, в результате чего противник был вынужден сменить позиции, это и привело к его полному уничтожению. Враг понес потери в количестве не менее восьми националистов", - сказали в Минобороны. Как сообщил журналистам командир отделения взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным "Кэп", на линии соприкосновения FPV-дроны используются все чаще. "Наша задача - вести разведку при помощи БПЛА и также работать сбросами. Сейчас очень сильно изменяется обстановка, и на первый план выходит также применение FPV-дронов", - рассказал он. "Мы применяем FPV-дроны более массово, чем противник", - добавил оператор БПЛА того же подразделения с позывным "Ампер".

https://ria.ru/20240409/zelenskiy-1938737190.html

https://ria.ru/20240409/krepost-1938732788.html

работино

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

работино, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность