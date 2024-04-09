https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938738018.html
Артиллерия уничтожила американскую САУ и позиции ВСУ
Артиллерия уничтожила американскую САУ и позиции ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
Артиллерия уничтожила американскую САУ и позиции ВСУ
Артиллерия группировки войск "Центр" уничтожила на авдеевском направлении американскую установку M109 Paladin и позиции ВСУ высокоточным снарядом... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T05:03
2024-04-09T05:03
2024-04-09T06:56
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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. Артиллерия группировки войск "Центр" уничтожила на авдеевском направлении американскую установку M109 Paladin и позиции ВСУ высокоточным снарядом "Краснополь-М2", сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к цели выполняется аэродинамическими рулями. Таким образом, "Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, то есть его отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы — до 25 километров. В конце прошлого года в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" заявили, что российские войска начали применять в зоне СВО модернизированный управляемый снаряд "Краснополь" с улучшенными характеристиками. "Военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск "Центр" уничтожили технику и командный пункт ВСУ, применив высокоточные боеприпасы "Краснополь-М2" на авдеевском направлении. Получив от разведчиков координаты цели, военнослужащие расчетов самоходных артиллерийских установок САУ 2С19 "Мста-С" прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и выстрелами высокоточных 152-миллиметровых боеприпасов уничтожили замаскированную американскую самоходную артиллерийскую установку САУ М109 ВСУ", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что следующим выстрелом артиллеристы уничтожили подземный командный пункт ВСУ. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30".
https://ria.ru/20240409/zelenskiy-1938737190.html
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Уничтожение американской установки M109 Paladin высокоточным снарядом "Краснополь-М2"
Артиллерия группировки войск «Центр» уничтожила на Авдеевском направлении американскую установку M109 Paladin и позиции ВСУ высокоточным снарядом «Краснополь-М2». Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. "Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, его отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы — до 25 километров. В конце прошлого года в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" заявили, что российские войска начали применять в зоне СВО модернизированный управляемый снаряд "Краснополь" с улучшенными характеристиками.
2024-04-09T05:03
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Артиллерия уничтожила американскую САУ и позиции ВСУ
МО: артиллерия уничтожила американскую САУ М109 снарядом "Краснополь-М2"