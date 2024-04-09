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США больше не готовы защищать всех союзников по НАТО, заявил Боррель - РИА Новости, 09.04.2024
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17:37 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/soyuzniki-1938903684.html
США больше не готовы защищать всех союзников по НАТО, заявил Боррель
США больше не готовы защищать всех союзников по НАТО, заявил Боррель - РИА Новости, 09.04.2024
США больше не готовы защищать всех союзников по НАТО, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что США больше не готовы "защищать всех союзников по НАТО при любых обстоятельствах", что вынуждает ЕС укреплять... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:37
2024-04-09T17:37
в мире
сша
брюссель
жозеп боррель
нато
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что США больше не готовы "защищать всех союзников по НАТО при любых обстоятельствах", что вынуждает ЕС укреплять собственные оборонные возможности. "НАТО – в центре нашей коллективной безопасности. Но НАТО также должна признать меняющийся мир и меняться вместе с ним. Раньше считалось, что укрепление стратегической европейской ответственности за собственную безопасность нанесет ущерб НАТО и приведет к разобщенности с США… Сейчас этот риск разобщенности исходит уже не от европейской стороны, он исходит от политики США", - сказал он на форуме в Брюсселе. По его словам, в ходе визитов в США американские политики "сами говорили – берите на себя больше ответственности за собственную европейскую безопасность". "Другая сторона по другую сторону Атлантики больше не может поддерживать свои обязательства по вовлеченности в обязательство по обороне всех союзников по НАТО в любых обстоятельствах", - добавил он.
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html
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в мире, сша, брюссель, жозеп боррель, нато, евросоюз
В мире, США, Брюссель, Жозеп Боррель, НАТО, Евросоюз
США больше не готовы защищать всех союзников по НАТО, заявил Боррель

Боррель: США не готовы защищать всех союзников по НАТО при любых обстоятельствах

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что США больше не готовы "защищать всех союзников по НАТО при любых обстоятельствах", что вынуждает ЕС укреплять собственные оборонные возможности.
«
"НАТО – в центре нашей коллективной безопасности. Но НАТО также должна признать меняющийся мир и меняться вместе с ним. Раньше считалось, что укрепление стратегической европейской ответственности за собственную безопасность нанесет ущерб НАТО и приведет к разобщенности с США… Сейчас этот риск разобщенности исходит уже не от европейской стороны, он исходит от политики США", - сказал он на форуме в Брюсселе.
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По его словам, в ходе визитов в США американские политики "сами говорили – берите на себя больше ответственности за собственную европейскую безопасность".
«
"Другая сторона по другую сторону Атлантики больше не может поддерживать свои обязательства по вовлеченности в обязательство по обороне всех союзников по НАТО в любых обстоятельствах", - добавил он.
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В миреСШАБрюссельЖозеп БоррельНАТОЕвросоюз
 
 
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