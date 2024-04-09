США больше не готовы защищать всех союзников по НАТО, заявил Боррель
Боррель: США не готовы защищать всех союзников по НАТО при любых обстоятельствах
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что США больше не готовы "защищать всех союзников по НАТО при любых обстоятельствах", что вынуждает ЕС укреплять собственные оборонные возможности.
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"НАТО – в центре нашей коллективной безопасности. Но НАТО также должна признать меняющийся мир и меняться вместе с ним. Раньше считалось, что укрепление стратегической европейской ответственности за собственную безопасность нанесет ущерб НАТО и приведет к разобщенности с США… Сейчас этот риск разобщенности исходит уже не от европейской стороны, он исходит от политики США", - сказал он на форуме в Брюсселе.
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По его словам, в ходе визитов в США американские политики "сами говорили – берите на себя больше ответственности за собственную европейскую безопасность".
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"Другая сторона по другую сторону Атлантики больше не может поддерживать свои обязательства по вовлеченности в обязательство по обороне всех союзников по НАТО в любых обстоятельствах", - добавил он.