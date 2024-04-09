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Киев разорвал еще два соглашения с СНГ о сотрудничестве - РИА Новости, 09.04.2024
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16:13 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/soglasheniya-1938874438.html
Киев разорвал еще два соглашения с СНГ о сотрудничестве
Киев разорвал еще два соглашения с СНГ о сотрудничестве - РИА Новости, 09.04.2024
Киев разорвал еще два соглашения с СНГ о сотрудничестве
Украина вышла из соглашений о сотрудничестве с СНГ в области машиностроения и нефтехимии, сообщил представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:13
2024-04-09T16:13
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белоруссия
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верховная рада украины
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Украина вышла из соглашений о сотрудничестве с СНГ в области машиностроения и нефтехимии, сообщил представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в телеграм-канале. "Осуществлен выход Украины в связи с коренным изменением отношений со странами-участниками Содружества Независимых Государств из соглашения о сотрудничестве в области машиностроения, подписанном 24 сентября 1993 года в Москве", - написал Мельничук.По словам Мельничука, Украина также вышла из соглашения с СНГ о сотрудничестве в области химии и нефтехимии, подписанном 9 сентября 1994 года в Москве. Как отмечает представитель кабмина, также в одностороннем порядке Украиной прекращено действие соглашения с Белоруссией о сотрудничестве пограничных областей, подписанном 12 мая 1997 года в Киеве.
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украина, москва, белоруссия, снг, верховная рада украины, киев
Украина, Москва, Белоруссия, СНГ, Верховная Рада Украины, Киев
Киев разорвал еще два соглашения с СНГ о сотрудничестве

Украина вышла из соглашений СНГ о сотрудничестве в машиностроении и нефтехимии

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Украина вышла из соглашений о сотрудничестве с СНГ в области машиностроения и нефтехимии, сообщил представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.
«
"Осуществлен выход Украины в связи с коренным изменением отношений со странами-участниками Содружества Независимых Государств из соглашения о сотрудничестве в области машиностроения, подписанном 24 сентября 1993 года в Москве", - написал Мельничук.
По словам Мельничука, Украина также вышла из соглашения с СНГ о сотрудничестве в области химии и нефтехимии, подписанном 9 сентября 1994 года в Москве.
Как отмечает представитель кабмина, также в одностороннем порядке Украиной прекращено действие соглашения с Белоруссией о сотрудничестве пограничных областей, подписанном 12 мая 1997 года в Киеве.
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УкраинаМоскваБелоруссияСНГВерховная Рада УкраиныКиев
 
 
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