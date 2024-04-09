https://ria.ru/20240409/soglasheniya-1938874438.html

Киев разорвал еще два соглашения с СНГ о сотрудничестве

Киев разорвал еще два соглашения с СНГ о сотрудничестве - РИА Новости, 09.04.2024

Киев разорвал еще два соглашения с СНГ о сотрудничестве

Украина вышла из соглашений о сотрудничестве с СНГ в области машиностроения и нефтехимии, сообщил представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:13

2024-04-09T16:13

2024-04-09T16:13

украина

москва

белоруссия

снг

верховная рада украины

киев

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Украина вышла из соглашений о сотрудничестве с СНГ в области машиностроения и нефтехимии, сообщил представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в телеграм-канале. "Осуществлен выход Украины в связи с коренным изменением отношений со странами-участниками Содружества Независимых Государств из соглашения о сотрудничестве в области машиностроения, подписанном 24 сентября 1993 года в Москве", - написал Мельничук.По словам Мельничука, Украина также вышла из соглашения с СНГ о сотрудничестве в области химии и нефтехимии, подписанном 9 сентября 1994 года в Москве. Как отмечает представитель кабмина, также в одностороннем порядке Украиной прекращено действие соглашения с Белоруссией о сотрудничестве пограничных областей, подписанном 12 мая 1997 года в Киеве.

https://ria.ru/20231013/kiev-1902549918.html

украина

москва

белоруссия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, москва, белоруссия, снг, верховная рада украины, киев