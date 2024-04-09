https://ria.ru/20240409/sklad-1938763651.html
ВКС России уничтожили украинский склад в Харьковской области
ВКС России уничтожили украинский склад в Харьковской области - РИА Новости, 09.04.2024
ВКС России уничтожили украинский склад в Харьковской области
Вооруженные силы России авиационными бомбами уничтожили склад боеприпасов в селе Слобожанское на юго-востоке Харьковской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:04
2024-04-09T10:04
2024-04-09T10:16
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сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России авиационными бомбами уничтожили склад боеприпасов в селе Слобожанское на юго-востоке Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "ФАБы без пяти три дня 8 апреля получило село Слобожанское на юго-востоке от Харькова. По словам местной администрации, попадание было в пустое складское помещение, которое детонировало минут 20 и видно было за пару километров от "пустующего склада", - сказал собеседник агентства. По его словам, ежедневно уничтожаются энергообъекты и производственные площади в селе Боровое в пригороде Харькова. По данным подполья, в Волчанске в 23.30 артиллерийским ударом был разрушен частный дом, в котором военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт. По словам местного агента, в нем дислоцировался артиллерийский расчет, который обстреливал Новую Таволжанку в Белгородской области. "Прилетело в село Кучеревка (Купянский район). Прилетом российская артиллерия предотвратила ротацию бандеровцев в помощь изрядно прореженным силам на линии соприкосновения. Мирные жители не пострадали", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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харьков, россия, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Харьков, Россия, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире
ВКС России уничтожили украинский склад в Харьковской области
Российская авиация уничтожила украинский склад боеприпасов в Харьковской области