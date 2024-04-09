https://ria.ru/20240409/sirena-1938897754.html

СМИ: под Одессой сломали сирену воздушной тревоги, мешавшую жителям спать

СМИ: под Одессой сломали сирену воздушной тревоги, мешавшую жителям спать - РИА Новости, 09.04.2024

СМИ: под Одессой сломали сирену воздушной тревоги, мешавшую жителям спать

Жители города Теплодара в Одесской области сломали сирену воздушной тревоги, установленную на крыше их дома, так как устройство "мешало спать", сообщило... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:24

2024-04-09T17:24

2024-04-09T17:24

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Жители города Теплодара в Одесской области сломали сирену воздушной тревоги, установленную на крыше их дома, так как устройство "мешало спать", сообщило украинское издание "Страна". "В Теплодаре Одесской области жители многоэтажки задули монтажной пеной сирену воздушной тревоги, которая мешала им спать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Публикуются фото испорченной аппаратуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

одесская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесская область, вооруженные силы украины, украина