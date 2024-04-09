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СМИ: под Одессой сломали сирену воздушной тревоги, мешавшую жителям спать - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/sirena-1938897754.html
СМИ: под Одессой сломали сирену воздушной тревоги, мешавшую жителям спать
СМИ: под Одессой сломали сирену воздушной тревоги, мешавшую жителям спать - РИА Новости, 09.04.2024
СМИ: под Одессой сломали сирену воздушной тревоги, мешавшую жителям спать
Жители города Теплодара в Одесской области сломали сирену воздушной тревоги, установленную на крыше их дома, так как устройство "мешало спать", сообщило... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:24
2024-04-09T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Жители города Теплодара в Одесской области сломали сирену воздушной тревоги, установленную на крыше их дома, так как устройство "мешало спать", сообщило украинское издание "Страна". "В Теплодаре Одесской области жители многоэтажки задули монтажной пеной сирену воздушной тревоги, которая мешала им спать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Публикуются фото испорченной аппаратуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
одесская область
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в мире, одесская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Украина
СМИ: под Одессой сломали сирену воздушной тревоги, мешавшую жителям спать

"Страна": жители Теплодара сломали сирену воздушной тревоги, мешавшую спать

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Жители города Теплодара в Одесской области сломали сирену воздушной тревоги, установленную на крыше их дома, так как устройство "мешало спать", сообщило украинское издание "Страна".
"В Теплодаре Одесской области жители многоэтажки задули монтажной пеной сирену воздушной тревоги, которая мешала им спать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Публикуются фото испорченной аппаратуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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