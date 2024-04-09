https://ria.ru/20240409/sirena-1938893389.html

В Оренбурге прозвучала сирена, означающая опасную паводковую ситуацию

В Оренбурге прозвучала сирена, означающая опасную паводковую ситуацию - РИА Новости, 09.04.2024

В Оренбурге прозвучала сирена, означающая опасную паводковую ситуацию

В Оренбурге зазвучала сирена, это не учебная тревога, а знак, что паводковая ситуация крайне опасна, заявил мэр города Сергей Салмин. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:08

2024-04-09T17:08

2024-04-09T17:14

оренбург

наводнения в россии — 2024

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УФА, 9 апр – РИА Новости. В Оренбурге зазвучала сирена, это не учебная тревога, а знак, что паводковая ситуация крайне опасна, заявил мэр города Сергей Салмин."Внимание, оренбуржцы! В 19.00 (17.00 мск) в городе зазвучит сирена. Это не учебная тревога. Это знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна", - сообщил Салмин.По его словам, уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 сантиметров произойдет затопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно, добавил он.

https://ria.ru/20240409/ural-1938892862.html

оренбург

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оренбург, наводнения в россии — 2024