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В Оренбурге прозвучала сирена, означающая опасную паводковую ситуацию - РИА Новости, 09.04.2024
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17:08 09.04.2024 (обновлено: 17:14 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/sirena-1938893389.html
В Оренбурге прозвучала сирена, означающая опасную паводковую ситуацию
В Оренбурге прозвучала сирена, означающая опасную паводковую ситуацию - РИА Новости, 09.04.2024
В Оренбурге прозвучала сирена, означающая опасную паводковую ситуацию
В Оренбурге зазвучала сирена, это не учебная тревога, а знак, что паводковая ситуация крайне опасна, заявил мэр города Сергей Салмин. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:08
2024-04-09T17:14
оренбург
наводнения в россии — 2024
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УФА, 9 апр – РИА Новости. В Оренбурге зазвучала сирена, это не учебная тревога, а знак, что паводковая ситуация крайне опасна, заявил мэр города Сергей Салмин."Внимание, оренбуржцы! В 19.00 (17.00 мск) в городе зазвучит сирена. Это не учебная тревога. Это знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна", - сообщил Салмин.По его словам, уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 сантиметров произойдет затопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно, добавил он.
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оренбург, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге прозвучала сирена, означающая опасную паводковую ситуацию

В Оренбурге прозвучала сирена, означающая крайне опасную паводковую ситуацию

© Фото : orenburg_tgРека Урал в Оренбурге
Река Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : orenburg_tg
Река Урал в Оренбурге
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УФА, 9 апр – РИА Новости. В Оренбурге зазвучала сирена, это не учебная тревога, а знак, что паводковая ситуация крайне опасна, заявил мэр города Сергей Салмин.
«
"Внимание, оренбуржцы! В 19.00 (17.00 мск) в городе зазвучит сирена. Это не учебная тревога. Это знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна", - сообщил Салмин.
По его словам, уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 сантиметров произойдет затопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно, добавил он.
Затопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся
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ОренбургНаводнения в России — 2024
 
 
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