https://ria.ru/20240409/shkolnik-1938886507.html
Школьник из Красноярска накопил на квадрокоптер и передал его бойцам СВО
Школьник из Красноярска накопил на квадрокоптер и передал его бойцам СВО - РИА Новости, 09.04.2024
Школьник из Красноярска накопил на квадрокоптер и передал его бойцам СВО
Восьмилетний школьник Игнат Голышев из Красноярска накопил на квадракоптер и передал его бойцам в зону специальной военной операции, сообщается в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:59
2024-04-09T16:59
2024-04-09T16:59
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КРАСНОЯРСК, 9 апр — РИА Новости. Восьмилетний школьник Игнат Голышев из Красноярска накопил на квадракоптер и передал его бойцам в зону специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии "Единая Россия". "Восьмилетний ученик гимназии №2... вместе с папой принесли квадрокоптер в краевой партийный центр гумпомощи, чтобы передать его бойцам в зону спецоперации. Игнат сам накопил деньги, купил коптер, однако решил не оставлять его себе, а передать нашим землякам на СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что родители полностью поддержали решение сына и надеются, что коптер поможет бойцам победить.
https://ria.ru/20240402/shkolnik-1937380150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, единая россия, сво, благотворительность, гуманитарная помощь
Надежные люди, Красноярск, Единая Россия, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь