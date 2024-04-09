https://ria.ru/20240409/shkolnik-1938886507.html

Школьник из Красноярска накопил на квадрокоптер и передал его бойцам СВО

Школьник из Красноярска накопил на квадрокоптер и передал его бойцам СВО - РИА Новости, 09.04.2024

Школьник из Красноярска накопил на квадрокоптер и передал его бойцам СВО

Восьмилетний школьник Игнат Голышев из Красноярска накопил на квадракоптер и передал его бойцам в зону специальной военной операции, сообщается в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:59

2024-04-09T16:59

2024-04-09T16:59

надежные люди

красноярск

единая россия

сво

благотворительность

гуманитарная помощь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938890388_226:444:1068:918_1920x0_80_0_0_6c84337d6c81cc3a00f6ab1737b9bd0f.jpg

КРАСНОЯРСК, 9 апр — РИА Новости. Восьмилетний школьник Игнат Голышев из Красноярска накопил на квадракоптер и передал его бойцам в зону специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии "Единая Россия". "Восьмилетний ученик гимназии №2... вместе с папой принесли квадрокоптер в краевой партийный центр гумпомощи, чтобы передать его бойцам в зону спецоперации. Игнат сам накопил деньги, купил коптер, однако решил не оставлять его себе, а передать нашим землякам на СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что родители полностью поддержали решение сына и надеются, что коптер поможет бойцам победить.

https://ria.ru/20240402/shkolnik-1937380150.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярск, единая россия, сво, благотворительность, гуманитарная помощь