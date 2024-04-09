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Вблизи Севастополя над морем уничтожили воздушную цель - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:50 09.04.2024 (обновлено: 02:29 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/sevastopol-1938731546.html
Вблизи Севастополя над морем уничтожили воздушную цель
Вблизи Севастополя над морем уничтожили воздушную цель - РИА Новости, 09.04.2024
Вблизи Севастополя над морем уничтожили воздушную цель
Система автоматического уничтожения воздушной цели сработала над морем вблизи Севастополя, объекты инфраструктуры в городе не пострадали, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T01:50
2024-04-09T02:29
специальная военная операция на украине
севастополь
безопасность
россия
михаил развожаев
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Система автоматического уничтожения воздушной цели сработала над морем вблизи Севастополя, объекты инфраструктуры в городе не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Громкие звуки, которые были слышно в городе, — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя", — написал губернатор.По словам Развожаева, объекты инфраструктуры не пострадали. Губернатор также призвал доверять только официальной информации.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, безопасность, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность, Россия, Михаил Развожаев
Вблизи Севастополя над морем уничтожили воздушную цель

Развожаев: вблизи Севастополя сработала система уничтожения воздушной цели

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Система автоматического уничтожения воздушной цели сработала над морем вблизи Севастополя, объекты инфраструктуры в городе не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Громкие звуки, которые были слышно в городе, — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя", — написал губернатор.
По словам Развожаева, объекты инфраструктуры не пострадали. Губернатор также призвал доверять только официальной информации.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольБезопасностьРоссияМихаил Развожаев
 
 
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