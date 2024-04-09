https://ria.ru/20240409/sertifikat-1938830527.html

Производитель биотехпрепаратов получил сертификат "Сделано в России"

Производитель биотехпрепаратов получил сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 09.04.2024

Производитель биотехпрепаратов получил сертификат "Сделано в России"

Российский производитель биотехнологических препаратов прошел процедуру добровольной сертификации Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и получил... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:05

2024-04-09T14:05

2024-04-09T14:05

экономика

венесуэла

россия

европа

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российский производитель биотехнологических препаратов прошел процедуру добровольной сертификации Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и получил сертификат "Сделано в России", еще раз подтвердив качество своей продукции для мирового рынка, сообщает центр.Производитель экспортирует препараты в 14 стран мира. К примеру, в 2022 году заключил долгосрочное соглашение с минздравом Венесуэлы о сотрудничестве и лекарственном обеспечении граждан страны, страдающих сахарным диабетом, жизненно необходимыми препаратами. Кроме самих лекарств, компания предоставляет свои ресурсы для помощи в проведении образовательно-просветительских мероприятий, направленных на улучшение качества знаний пациентов о сахарном диабете и жизни с ним, а также научно-практических и обучающих мероприятий для врачебного сообщества. Также предприятие оказывает содействие в создании информационных ресурсов о сахарном диабете и возможностях льготного обеспечения пациентов жизненно необходимыми лекарственными препаратами инсулина.Поставками в Венесуэлу компания занимается с 2019 года, когда из-за наложенных на страну санкций и прекращения поставок препаратов из Европы и Америки пациенты были вынуждены покупать лекарства на черном рынке по завышенным ценам. "До сих пор, несмотря на все логистические трудности, компания продолжает поставки по взятым на себя обязательствам, так как понимает свою ответственность перед пациентами и партнерами", – отмечает руководитель отдела международного развития фармацевтической компании Ирина Емченко. Ее слова подтверждает статистика – летом 2023 года компания поставила в Венесуэлу более 1,1 миллиона упаковок инсулина.Экспорт – одно из приоритетных направлений для компании на данный момент. Производитель как поставляет инсулины в виде готовых лекарственных форм, так и локализует производство за рубежом. Например, в Венесуэле уже в этом году планируется локализовать производство части лекарств от диабета по российской технологии. Другие формы лекарственных средств продолжат поставлять из России.Компания не планирует останавливаться на достигнутых успехах в экспортной деятельности и ориентирован на дальнейшее расширение своего присутствия за рубежом – стратегически важными для предприятия регионами являются страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива. В экспортном развитии компании помогает РЭЦ.

https://ria.ru/20240402/konkurs-1937275046.html

венесуэла

россия

европа

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, венесуэла, россия, европа, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia)