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В Подмосковье приостановили выдачу водительских прав из-за сбоя - РИА Новости, 09.04.2024
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12:46 09.04.2024 (обновлено: 12:51 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/sboy-1938807217.html
В Подмосковье приостановили выдачу водительских прав из-за сбоя
В Подмосковье приостановили выдачу водительских прав из-за сбоя - РИА Новости, 09.04.2024
В Подмосковье приостановили выдачу водительских прав из-за сбоя
Регистрация машин и выдача водительских прав в подразделениях ГИБДД Московской области приостановлена из-за сбоя, сообщили в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:46
2024-04-09T12:51
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Регистрация машин и выдача водительских прав в подразделениях ГИБДД Московской области приостановлена из-за сбоя, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ."В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено", - рассказали в ведомстве.В ГУМВД отметили, что сейчас специалисты проводят "работы по устранению последствий технического сбоя"."О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно. Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан", - добавили в главке.
https://ria.ru/20240328/avtomobili-1936288819.html
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московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье приостановили выдачу водительских прав из-за сбоя

В Подмосковье приостановили выдачу водителям прав и регистрацию авто из-за сбоя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Регистрация машин и выдача водительских прав в подразделениях ГИБДД Московской области приостановлена из-за сбоя, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено", - рассказали в ведомстве.
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В ГУМВД отметили, что сейчас специалисты проводят "работы по устранению последствий технического сбоя".
"О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно. Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан", - добавили в главке.
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