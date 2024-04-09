https://ria.ru/20240409/sboy-1938807217.html

В Подмосковье приостановили выдачу водительских прав из-за сбоя

В Подмосковье приостановили выдачу водительских прав из-за сбоя - РИА Новости, 09.04.2024

В Подмосковье приостановили выдачу водительских прав из-за сбоя

Регистрация машин и выдача водительских прав в подразделениях ГИБДД Московской области приостановлена из-за сбоя, сообщили в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:46

2024-04-09T12:46

2024-04-09T12:51

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Регистрация машин и выдача водительских прав в подразделениях ГИБДД Московской области приостановлена из-за сбоя, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ."В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено", - рассказали в ведомстве.В ГУМВД отметили, что сейчас специалисты проводят "работы по устранению последствий технического сбоя"."О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно. Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан", - добавили в главке.

https://ria.ru/20240328/avtomobili-1936288819.html

https://ria.ru/20240404/nalog-1937898013.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), происшествия