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Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер, заявил Лавров - РИА Новости, 09.04.2024
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08:02 09.04.2024 (обновлено: 08:22 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/sanktsii-1938745751.html
Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер, заявил Лавров
Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер, заявил Лавров - РИА Новости, 09.04.2024
Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер, заявил Лавров
Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:02
2024-04-09T08:22
россия
китай
сергей лавров
брикс
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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам министра, глава МИД Китая накануне изобрел формулу "двойного противодействия против двойного сдерживания"."Мой коллега очень подробно говорил о конкретных экономических пробелах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций и которые мы будем решать в рамках в рамках БРИКС, в рамках ШОС", - сказал министр в ходе пресс-конференции в рамках визита в Китай.
https://ria.ru/20240403/sanktsii-1937693381.html
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россия, китай, сергей лавров, брикс, шос, в мире
Россия, Китай, Сергей Лавров, БРИКС, ШОС, В мире
Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер, заявил Лавров

Лавров: Россия и Китай намерены решать проблему санкций в рамках БРИКС и ШОС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, глава МИД Китая накануне изобрел формулу "двойного противодействия против двойного сдерживания".
"Мой коллега очень подробно говорил о конкретных экономических пробелах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций и которые мы будем решать в рамках в рамках БРИКС, в рамках ШОС", - сказал министр в ходе пресс-конференции в рамках визита в Китай.
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РоссияКитайСергей ЛавровБРИКСШОСВ мире
 
 
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