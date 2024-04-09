https://ria.ru/20240409/sanktsii-1938745751.html

Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер, заявил Лавров

Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер, заявил Лавров - РИА Новости, 09.04.2024

Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер, заявил Лавров

Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:02

2024-04-09T08:02

2024-04-09T08:22

россия

китай

сергей лавров

брикс

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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам министра, глава МИД Китая накануне изобрел формулу "двойного противодействия против двойного сдерживания"."Мой коллега очень подробно говорил о конкретных экономических пробелах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций и которые мы будем решать в рамках в рамках БРИКС, в рамках ШОС", - сказал министр в ходе пресс-конференции в рамках визита в Китай.

https://ria.ru/20240403/sanktsii-1937693381.html

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, сергей лавров, брикс, шос, в мире