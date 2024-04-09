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Боррель считает, что Россия будет дестабилизировать выборы в ЕС летом - РИА Новости, 09.04.2024
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11:07 09.04.2024 (обновлено: 11:54 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/rossiya-1938777935.html
Боррель считает, что Россия будет дестабилизировать выборы в ЕС летом
Боррель считает, что Россия будет дестабилизировать выборы в ЕС летом - РИА Новости, 09.04.2024
Боррель считает, что Россия будет дестабилизировать выборы в ЕС летом
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны союза столкнутся с "дестабилизирующей деятельностью" России на предстоящих летом европейских... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:07
2024-04-09T11:54
россия
евросоюз
в мире
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны союза столкнутся с "дестабилизирующей деятельностью" России на предстоящих летом европейских выборах, при этом в РФ неоднократно опровергали подобные обвинения."Россия намерена проводить дестабилизирующую деятельность в отношении всего Евросоюза. Это не означает обязательно бомбежки. В ходе предстоящих выборов вы увидите, как дестабилизирующая деятельность угрожает нашей демократии", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе.Обвинения в иностранном вмешательстве в политические процессы в ЕС участились в преддверии выборов в Европейский парламент, которые запланированы на 6-9 июня. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом западные страны сами вмешиваются в дела РФ. МИД России заявлял, что Россия будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
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россия, евросоюз, в мире, жозеп боррель
Россия, Евросоюз, В мире, Жозеп Боррель
Боррель считает, что Россия будет дестабилизировать выборы в ЕС летом

Боррель: Россия будет проводить дестабилизацию летних выборов в Европарламент

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны союза столкнутся с "дестабилизирующей деятельностью" России на предстоящих летом европейских выборах, при этом в РФ неоднократно опровергали подобные обвинения.
"Россия намерена проводить дестабилизирующую деятельность в отношении всего Евросоюза. Это не означает обязательно бомбежки. В ходе предстоящих выборов вы увидите, как дестабилизирующая деятельность угрожает нашей демократии", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе.
Обвинения в иностранном вмешательстве в политические процессы в ЕС участились в преддверии выборов в Европейский парламент, которые запланированы на 6-9 июня. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом западные страны сами вмешиваются в дела РФ. МИД России заявлял, что Россия будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
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