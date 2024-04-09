https://ria.ru/20240409/rossiya-1938777935.html

Боррель считает, что Россия будет дестабилизировать выборы в ЕС летом

Боррель считает, что Россия будет дестабилизировать выборы в ЕС летом - РИА Новости, 09.04.2024

Боррель считает, что Россия будет дестабилизировать выборы в ЕС летом

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны союза столкнутся с "дестабилизирующей деятельностью" России на предстоящих летом европейских... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:07

2024-04-09T11:07

2024-04-09T11:54

россия

евросоюз

в мире

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны союза столкнутся с "дестабилизирующей деятельностью" России на предстоящих летом европейских выборах, при этом в РФ неоднократно опровергали подобные обвинения."Россия намерена проводить дестабилизирующую деятельность в отношении всего Евросоюза. Это не означает обязательно бомбежки. В ходе предстоящих выборов вы увидите, как дестабилизирующая деятельность угрожает нашей демократии", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе.Обвинения в иностранном вмешательстве в политические процессы в ЕС участились в преддверии выборов в Европейский парламент, которые запланированы на 6-9 июня. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом западные страны сами вмешиваются в дела РФ. МИД России заявлял, что Россия будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, в мире, жозеп боррель