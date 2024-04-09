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СМИ: Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО - РИА Новости, 09.04.2024
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02:14 09.04.2024 (обновлено: 02:44 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/rosaviatsiya-1938732455.html
СМИ: Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО
СМИ: Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО - РИА Новости, 09.04.2024
СМИ: Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО
Росавиация рекомендовала предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам военной операции на Украине, пишет РБК со ссылкой на телеграмму,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T02:14
2024-04-09T02:44
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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общество
безопасность
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Росавиация рекомендовала предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам военной операции на Украине, пишет РБК со ссылкой на телеграмму, направленную ведомством в авиакомпании."Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам внимательнее и корректнее обслуживать пассажиров-участников военной операции. Ведомство настаивает на предоставлении им приоритета при регистрации на рейсы и при досмотре", — говорится в статье.Как утверждается в материале, агентство попросило авиаперевозчиков исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, а также грамотно и достоверно информировать их по возникающим вопросам. Росавиация призвала оказывать содействие на всех этапах перевозки, говорится в статье.Агентство также призвало сотрудников авиакомпаний принимать неотложные решения для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы, следует из материала.
https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937661013.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, общество, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Общество, Безопасность
СМИ: Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО

РБК: Росавиация рекомендовала обслуживать участников спецоперации в приоритете

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБилетные кассы авиакомпании
Билетные кассы авиакомпании - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Билетные кассы авиакомпании. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Росавиация рекомендовала предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам военной операции на Украине, пишет РБК со ссылкой на телеграмму, направленную ведомством в авиакомпании.
"Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам внимательнее и корректнее обслуживать пассажиров-участников военной операции. Ведомство настаивает на предоставлении им приоритета при регистрации на рейсы и при досмотре", — говорится в статье.
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Как утверждается в материале, агентство попросило авиаперевозчиков исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, а также грамотно и достоверно информировать их по возникающим вопросам. Росавиация призвала оказывать содействие на всех этапах перевозки, говорится в статье.
Агентство также призвало сотрудников авиакомпаний принимать неотложные решения для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы, следует из материала.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияОбществоБезопасность
 
 
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