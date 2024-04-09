https://ria.ru/20240409/rosaviatsiya-1938732455.html

СМИ: Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО

СМИ: Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО - РИА Новости, 09.04.2024

СМИ: Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО

Росавиация рекомендовала предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам военной операции на Украине, пишет РБК со ссылкой на телеграмму,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T02:14

2024-04-09T02:14

2024-04-09T02:44

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Росавиация рекомендовала предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам военной операции на Украине, пишет РБК со ссылкой на телеграмму, направленную ведомством в авиакомпании."Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам внимательнее и корректнее обслуживать пассажиров-участников военной операции. Ведомство настаивает на предоставлении им приоритета при регистрации на рейсы и при досмотре", — говорится в статье.Как утверждается в материале, агентство попросило авиаперевозчиков исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, а также грамотно и достоверно информировать их по возникающим вопросам. Росавиация призвала оказывать содействие на всех этапах перевозки, говорится в статье.Агентство также призвало сотрудников авиакомпаний принимать неотложные решения для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы, следует из материала.

https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937661013.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, общество, безопасность