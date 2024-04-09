https://ria.ru/20240409/remont-1938901667.html

Более 150 учреждений образования обновят в Тверской области в этом году

Более 150 учреждений образования обновят в Тверской области в этом году - РИА Новости, 09.04.2024

Более 150 учреждений образования обновят в Тверской области в этом году

В Тверской области расширен перечень учреждений образования, материально-техническую базу которых планируется укрепить в текущем году, работы проведут в 154... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:31

2024-04-09T17:31

2024-04-09T17:31

тверская область

тверь

игорь руденя

школы

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Тверской области расширен перечень учреждений образования, материально-техническую базу которых планируется укрепить в текущем году, работы проведут в 154 учебных заведении, сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что в результате дополнительного конкурсного отбора определены еще 18 образовательных организаций, где проведут ремонтные работы. В общей сложности в 2024 году обновят 154 учебных заведения – 82 детских сада и 72 школы. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. "Мы должны воспитывать с детских лет ребенка в понимании, что мы заботимся о нем, чтобы он впоследствии заботился о государстве, в котором он родился и где растет, – в Российской Федерации", – цитирует пресс-служба Руденю. Глава региона акцентировал, что руководителям муниципалитетов необходимо держать на контроле вопрос ремонта учреждений образования. В этом году дополнительно отремонтируют 17 детсадов Верхневолжья. Капитальный ремонт кровель запланирован в детских садах №№39 и 160 города Твери, №5 в Рамешковском округе. Комплексно обновят здания, помещения, инженерные сети детсадов №1 поселка Новозавидовский Конаковского округа, №№ 1, 9, 24 в Кимрском округе, детского сада №9 в Бежецком округе. Комплексная безопасность будет обеспечена в детсадах №№ 3, 4, 5, 6, 7, а также Кесемском и Чамеровском детских садах в Весьегонском округе. Капитально отремонтируют санитарно-технические узлы, заменят освещение и обустроят прилегающую территорию в детсаду №2 в Зубцовском округе. В нормативное состояние территорию при дошкольном учреждении приведут также в детском саду №3 в Старицком округе.

https://ria.ru/20240409/dorogi-1938901031.html

тверь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, школы