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В Москве за год капитально отремонтируют порядка 159 жилых домов - РИА Новости, 09.04.2024
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09:34 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/remont-1938755666.html
В Москве за год капитально отремонтируют порядка 159 жилых домов
В Москве за год капитально отремонтируют порядка 159 жилых домов - РИА Новости, 09.04.2024
В Москве за год капитально отремонтируют порядка 159 жилых домов
Порядка 159 жилых домов капитально отремонтируют в 2024 году на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:34
2024-04-09T09:34
общество
москва
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Порядка 159 жилых домов капитально отремонтируют в 2024 году на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На юго-востоке столицы в этом году приведут в порядок 159 домов в рамках программы капремонта жилого фонда. О некоторых из них рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. В частности, в программу вошел дом 3/8 на Самокатной улице в районе Лефортово — самое старое здание в округе. Его построили около 1900 года. Здание имеет простую планировку, а его фасады отличаются минималистичным дизайном", - говорится в сообщении. Отремонтируют также дом на Волжском бульваре, 13. В нем 12 подъездов, а площадь его фасада - 26 344 квадратных метра. В число самых высоких строений на юго-востоке Москвы, где проходит капитальный ремонт, вошло здание на Волочаевской, 18.
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общество, москва
Общество, Москва
В Москве за год капитально отремонтируют порядка 159 жилых домов

В Москве в 2024 году капитально отремонтируют порядка 159 жилых домов

© Пресс-служба Фонда капремонта МосквыОтремонтированный подъезд жилого дома
Отремонтированный подъезд жилого дома
© Пресс-служба Фонда капремонта Москвы
Отремонтированный подъезд жилого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Порядка 159 жилых домов капитально отремонтируют в 2024 году на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На юго-востоке столицы в этом году приведут в порядок 159 домов в рамках программы капремонта жилого фонда. О некоторых из них рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. В частности, в программу вошел дом 3/8 на Самокатной улице в районе Лефортово — самое старое здание в округе. Его построили около 1900 года. Здание имеет простую планировку, а его фасады отличаются минималистичным дизайном", - говорится в сообщении.
Отремонтируют также дом на Волжском бульваре, 13. В нем 12 подъездов, а площадь его фасада - 26 344 квадратных метра. В число самых высоких строений на юго-востоке Москвы, где проходит капитальный ремонт, вошло здание на Волочаевской, 18.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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13 февраля, 11:13
 
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