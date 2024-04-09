https://ria.ru/20240409/remont-1938755666.html

В Москве за год капитально отремонтируют порядка 159 жилых домов

В Москве за год капитально отремонтируют порядка 159 жилых домов - РИА Новости, 09.04.2024

В Москве за год капитально отремонтируют порядка 159 жилых домов

Порядка 159 жилых домов капитально отремонтируют в 2024 году на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:34

2024-04-09T09:34

2024-04-09T09:34

общество

москва

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Порядка 159 жилых домов капитально отремонтируют в 2024 году на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На юго-востоке столицы в этом году приведут в порядок 159 домов в рамках программы капремонта жилого фонда. О некоторых из них рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. В частности, в программу вошел дом 3/8 на Самокатной улице в районе Лефортово — самое старое здание в округе. Его построили около 1900 года. Здание имеет простую планировку, а его фасады отличаются минималистичным дизайном", - говорится в сообщении. Отремонтируют также дом на Волжском бульваре, 13. В нем 12 подъездов, а площадь его фасада - 26 344 квадратных метра. В число самых высоких строений на юго-востоке Москвы, где проходит капитальный ремонт, вошло здание на Волочаевской, 18.

https://ria.ru/20240213/moskva-1927019741.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва