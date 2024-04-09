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Госдума разрешила продлевать договоры на наружную рекламу без торгов - РИА Новости, 09.04.2024
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15:08 09.04.2024
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Госдума разрешила продлевать договоры на наружную рекламу без торгов
Госдума разрешила продлевать договоры на наружную рекламу без торгов - РИА Новости, 09.04.2024
Госдума разрешила продлевать договоры на наружную рекламу без торгов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий операторам наружной рекламы в текущем году без торгов продлевать договоры на ее размещение на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:08
2024-04-09T15:08
экономика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий операторам наружной рекламы в текущем году без торгов продлевать договоры на ее размещение на государственных и муниципальных землях и зданиях, при взятии на себя ряда обязательств. Законодательство до 1 марта 2023 года разрешало таким операторам пролонгировать на срок до года договоры на установку рекламных конструкций на земельных участках и объектах недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сейчас права на размещение наружной рекламы на таких землях и зданиях предоставляются по итогам торгов. При этом договор должен заключаться на срок от пяти до 10 лет. Закон до конца текущего года предоставляет операторам наружной рекламы право продлить без торгов на срок до 10 лет действующие договоры на подобные рекламные конструкции при условии отсутствия задолженности по ним. При этом дополнительное соглашение к договору должно содержать требование о ежегодной индексации размера платежей по нему в соответствии с уровнем инфляции, установленным в законе о федеральном бюджете. Общий срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с учетом дополнительного соглашения должен истекать не позднее 31 декабря 2034 года включительно. Кроме того, оператор должен будет взять на себя обязательство безвозмездно размещать социальную рекламу в размере 10% от годового объема распространяемой рекламы. Сейчас квота на социальную рекламу составляет 5%. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Его реализация, согласно пояснительной записке, позволит обеспечить поддержку существующего объема социальной рекламы, а также бесперебойное пополнение бюджетов всех уровней. Сохранение поступлений от договоров с зарекомендовавшими себя компаниями особенно важно с учетом того, что многие недобросовестные операторы наружной рекламы в ходе торгов поднимают цену, а впоследствии не могут надлежащим образом исполнить свои обязательства и уходят с рынка, отмечается там же.
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экономика, госдума рф
Экономика, Госдума РФ
Госдума разрешила продлевать договоры на наружную рекламу без торгов

Госдума разрешила в 2024 году продлевать договоры на наружную рекламу без торгов

CC0 / / Пустой рекламный щит
Пустой рекламный щит - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
CC0 / /
Пустой рекламный щит. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий операторам наружной рекламы в текущем году без торгов продлевать договоры на ее размещение на государственных и муниципальных землях и зданиях, при взятии на себя ряда обязательств.
Законодательство до 1 марта 2023 года разрешало таким операторам пролонгировать на срок до года договоры на установку рекламных конструкций на земельных участках и объектах недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сейчас права на размещение наружной рекламы на таких землях и зданиях предоставляются по итогам торгов. При этом договор должен заключаться на срок от пяти до 10 лет.
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Закон до конца текущего года предоставляет операторам наружной рекламы право продлить без торгов на срок до 10 лет действующие договоры на подобные рекламные конструкции при условии отсутствия задолженности по ним. При этом дополнительное соглашение к договору должно содержать требование о ежегодной индексации размера платежей по нему в соответствии с уровнем инфляции, установленным в законе о федеральном бюджете.
Общий срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с учетом дополнительного соглашения должен истекать не позднее 31 декабря 2034 года включительно. Кроме того, оператор должен будет взять на себя обязательство безвозмездно размещать социальную рекламу в размере 10% от годового объема распространяемой рекламы. Сейчас квота на социальную рекламу составляет 5%.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Его реализация, согласно пояснительной записке, позволит обеспечить поддержку существующего объема социальной рекламы, а также бесперебойное пополнение бюджетов всех уровней.
Сохранение поступлений от договоров с зарекомендовавшими себя компаниями особенно важно с учетом того, что многие недобросовестные операторы наружной рекламы в ходе торгов поднимают цену, а впоследствии не могут надлежащим образом исполнить свои обязательства и уходят с рынка, отмечается там же.
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