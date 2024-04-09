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Уровень реки Урал в Орске снизился - РИА Новости, 09.04.2024
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21:03 09.04.2024 (обновлено: 21:13 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/reka-1938947469.html
Уровень реки Урал в Орске снизился
Уровень реки Урал в Орске снизился - РИА Новости, 09.04.2024
Уровень реки Урал в Орске снизился
Уровень реки Урал в Орске снизился на 21 см и составил 907 см, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T21:03
2024-04-09T21:13
орск
урал
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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КАЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске снизился на 21 см и составил 907 см, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области."В Орске наблюдается снижение уровня воды в р. Урал (-21 см), сейчас уровень составляет 907 см", - говорится в сообщении.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
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орск
урал
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орск, урал, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Орск, Урал, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Уровень реки Урал в Орске снизился

Уровень реки Урал в Орске снизился на 21 сантиметр и составил 907 сантиметров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости
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Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео
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КАЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске снизился на 21 см и составил 907 см, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
«
"В Орске наблюдается снижение уровня воды в р. Урал (-21 см), сейчас уровень составляет 907 см", - говорится в сообщении.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
Сотрудники МЧС эвакуируют местную жительницу из подтопленного жилого дома в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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ОрскУралОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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