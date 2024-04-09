https://ria.ru/20240409/reka-1938947469.html

Уровень реки Урал в Орске снизился

Уровень реки Урал в Орске снизился - РИА Новости, 09.04.2024

Уровень реки Урал в Орске снизился

Уровень реки Урал в Орске снизился на 21 см и составил 907 см, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T21:03

2024-04-09T21:03

2024-04-09T21:13

орск

урал

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938932331_0:0:1873:1054_1920x0_80_0_0_7b78a8885eb01000837fbda31dd91fd4.jpg

КАЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске снизился на 21 см и составил 907 см, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области."В Орске наблюдается снижение уровня воды в р. Урал (-21 см), сейчас уровень составляет 907 см", - говорится в сообщении.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

https://ria.ru/20240409/voda-1938929084.html

орск

урал

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, урал, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024