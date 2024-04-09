https://ria.ru/20240409/registratsiya-1938712562.html

Началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2024"

Началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2024" - РИА Новости, 09.04.2024

Началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2024"

Около 7 тысяч спортсменов могут принять участие в спартакиаде "Моспром" этого года; регистрация на соревнования началась 9 апреля и продлится до конца июня,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:14

2024-04-09T10:14

2024-04-09T10:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Около 7 тысяч спортсменов могут принять участие в спартакиаде "Моспром" этого года; регистрация на соревнования началась 9 апреля и продлится до конца июня, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.Спартакиада будет длиться с июля до конца сентября. Работники столичных предприятий и студенты могут заявить свои команды на сайте проекта в соревнования по любому из 13 видов спорта."В этом году спартакиада "Моспром" пройдет в шестой раз. Она объединит работников московских предприятий, учеников профильных вузов и колледжей. Они будут соревноваться по 13 видам спорта, среди них два новых – стендовая стрельба и бадминтон. Количество участников растет с каждым годом: в прошлый раз мы собрали около шести тысяч человек, в этом году ожидаем до семи тысяч спортсменов", – отметил Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.В расписании спартакиады - соревнования по таким видам спорта, как бильярд, плавание, легкая атлетика, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, киберспорт, дартс, шахматы, бадминтон и стендовая стрельба.С 2019 года в спартакиаде приняло участие более 15 тысяч человек. В мае 2022 года спартакиада "Моспром" стала лауреатом премии "Спорт и Россия – 2022" в номинации "Лучшие отраслевые соревнования сотрудников".

https://ria.ru/20240408/proekt-1938450492.html

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Алёна Пава

владислав овчинский, москва