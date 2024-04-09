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В Башкирии опровергли сообщение о девочке, которую якобы назвали Кириллом - РИА Новости, 09.04.2024
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09:15 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/rebenok-1938753053.html
В Башкирии опровергли сообщение о девочке, которую якобы назвали Кириллом
В Башкирии опровергли сообщение о девочке, которую якобы назвали Кириллом - РИА Новости, 09.04.2024
В Башкирии опровергли сообщение о девочке, которую якобы назвали Кириллом
Информация о новорожденной девочке в Уфе, которую якобы назвали мужским именем Кирилл, не соответствует действительности, произошла техническая ошибка на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:15
2024-04-09T09:15
уфа
татьяна буцкая
госдума рф
общество
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Информация о новорожденной девочке в Уфе, которую якобы назвали мужским именем Кирилл, не соответствует действительности, произошла техническая ошибка на портале ЗАГСа, сообщили в госкомитете Башкирии по делам юстиции. Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась в Минюст из-за того, что новорожденной девочке в Уфе дали мужское имя Кирилл. "Данная информация не соответствует действительности. Имя Кирилл присвоено ребенку мужского пола. Некорректные сведения на информационно-аналитическом портале ЕГР ЗАГС отобразились в связи с технической ошибкой при указании пола новорожденного ребенка", - говорится в сообщении госкомитета Башкирии по делам юстиции.
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уфа, татьяна буцкая, госдума рф, общество
Уфа, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Общество
В Башкирии опровергли сообщение о девочке, которую якобы назвали Кириллом

Власти: сообщение о девочке, якобы названную Кириллом, не достоверны

© iStock.com / Paulo SousaНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© iStock.com / Paulo Sousa
Новорожденный ребенок. Архивное фото
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Информация о новорожденной девочке в Уфе, которую якобы назвали мужским именем Кирилл, не соответствует действительности, произошла техническая ошибка на портале ЗАГСа, сообщили в госкомитете Башкирии по делам юстиции.
Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась в Минюст из-за того, что новорожденной девочке в Уфе дали мужское имя Кирилл.
«
"Данная информация не соответствует действительности. Имя Кирилл присвоено ребенку мужского пола. Некорректные сведения на информационно-аналитическом портале ЕГР ЗАГС отобразились в связи с технической ошибкой при указании пола новорожденного ребенка", - говорится в сообщении госкомитета Башкирии по делам юстиции.
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