https://ria.ru/20240409/rebenok-1938753053.html

В Башкирии опровергли сообщение о девочке, которую якобы назвали Кириллом

В Башкирии опровергли сообщение о девочке, которую якобы назвали Кириллом - РИА Новости, 09.04.2024

В Башкирии опровергли сообщение о девочке, которую якобы назвали Кириллом

Информация о новорожденной девочке в Уфе, которую якобы назвали мужским именем Кирилл, не соответствует действительности, произошла техническая ошибка на... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:15

2024-04-09T09:15

2024-04-09T09:15

уфа

татьяна буцкая

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5aff0be23a8a25a968f63c187b27b56.jpg

УФА, 9 апр – РИА Новости. Информация о новорожденной девочке в Уфе, которую якобы назвали мужским именем Кирилл, не соответствует действительности, произошла техническая ошибка на портале ЗАГСа, сообщили в госкомитете Башкирии по делам юстиции. Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась в Минюст из-за того, что новорожденной девочке в Уфе дали мужское имя Кирилл. "Данная информация не соответствует действительности. Имя Кирилл присвоено ребенку мужского пола. Некорректные сведения на информационно-аналитическом портале ЕГР ЗАГС отобразились в связи с технической ошибкой при указании пола новорожденного ребенка", - говорится в сообщении госкомитета Башкирии по делам юстиции.

https://ria.ru/20231018/imena-1903529349.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уфа, татьяна буцкая, госдума рф, общество