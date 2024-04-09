https://ria.ru/20240409/rebenok-1938753053.html
В Башкирии опровергли сообщение о девочке, которую якобы назвали Кириллом
В Башкирии опровергли сообщение о девочке, которую якобы назвали Кириллом - РИА Новости, 09.04.2024
В Башкирии опровергли сообщение о девочке, которую якобы назвали Кириллом
Информация о новорожденной девочке в Уфе, которую якобы назвали мужским именем Кирилл, не соответствует действительности, произошла техническая ошибка на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:15
2024-04-09T09:15
2024-04-09T09:15
уфа
татьяна буцкая
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5aff0be23a8a25a968f63c187b27b56.jpg
УФА, 9 апр – РИА Новости. Информация о новорожденной девочке в Уфе, которую якобы назвали мужским именем Кирилл, не соответствует действительности, произошла техническая ошибка на портале ЗАГСа, сообщили в госкомитете Башкирии по делам юстиции. Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась в Минюст из-за того, что новорожденной девочке в Уфе дали мужское имя Кирилл. "Данная информация не соответствует действительности. Имя Кирилл присвоено ребенку мужского пола. Некорректные сведения на информационно-аналитическом портале ЕГР ЗАГС отобразились в связи с технической ошибкой при указании пола новорожденного ребенка", - говорится в сообщении госкомитета Башкирии по делам юстиции.
https://ria.ru/20231018/imena-1903529349.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608577_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6573091fe77a8e05be8442a093137fe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, татьяна буцкая, госдума рф, общество
Уфа, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Общество
В Башкирии опровергли сообщение о девочке, которую якобы назвали Кириллом
Власти: сообщение о девочке, якобы названную Кириллом, не достоверны