https://ria.ru/20240409/rakety-1938843793.html

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами - РИА Новости, 09.04.2024

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами

Украинские войска в 14.10 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:39

2024-04-09T14:39

2024-04-09T14:39

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

куйбышевский район

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, представительство сообщало, что ВСУ с 09.50 по 14.20 выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка. Также в 00.45 на Горловку был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240409/bespilotnik-1938826265.html

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938771884.html

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куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, горловка, куйбышевский район, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия