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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:39 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/rakety-1938843793.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами - РИА Новости, 09.04.2024
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами
Украинские войска в 14.10 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:39
2024-04-09T14:39
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
куйбышевский район
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, представительство сообщало, что ВСУ с 09.50 по 14.20 выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка. Также в 00.45 на Горловку был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240409/bespilotnik-1938826265.html
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938771884.html
донецк
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донецк, горловка, куйбышевский район, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Куйбышевский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства.
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Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Кроме того, представительство сообщало, что ВСУ с 09.50 по 14.20 выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка. Также в 00.45 на Горловку был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаКуйбышевский районСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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