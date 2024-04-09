https://ria.ru/20240409/raketa-1938728674.html

Во вторник состоится первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный

Во вторник состоится первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный - РИА Новости, 09.04.2024

Во вторник состоится первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с построенного недавно на космодроме Восточный стартового комплекса состоится во вторник, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T00:25

2024-04-09T00:25

2024-04-09T02:04

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космос - риа наука

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.) 9 апр — РИА Новости. Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с построенного недавно на космодроме Восточный стартового комплекса состоится во вторник, сообщил "Роскосмос". Как следует из распространенных госкорпорацией материалов, старт состоится в 18:00 по местному времени (12:00 мск). Через 12 минут 26 секунд после пуска космическая головная часть — разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой — отделится от третьей ступени ракеты. Кислородно-керосиновая "Ангара-А5" в заправленном состоянии весит 761 тонну. Разгонный блок "Орион" при максимальной заправке нафтилом весит еще 22,1 тонны. Он может до пяти раз включать свою двигательную установку, чтобы доставить спутник на нужную орбиту. Не сразу строился Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году. В рамках первой очереди, в частности, был построен стартовый комплекс ракет среднего класса "Союз-2". Первый пуск прошел 28 апреля 2016 года. Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" на Восточном (она же — вторая очередь космодрома) строится с 2018 года. В начале октября того года занимавший тогда должность гендиректора "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о заключении контракта с ПСО "Казань". Строительной компании предстояло до 31 декабря 2022 года завершить все работы. Через несколько дней после этого Рогозин заявил, что строительство де-факто уже ведется. Изначально предполагалось, что после завершения строительства и испытаний первый старт "Ангары" состоится в августе 2023 года. Примечательно, что на ракете планировалось провести испытательный запуск пилотируемого корабля нового поколения (в разные годы назывался также "Федерация" и "Орел"). На 2024-й же и 2025-й годы были запланированы беспилотный и пилотируемый полеты корабля на "Ангаре" к Международной космической станции. Затем пуски корабля были отложены, а его полеты к МКС и вовсе отменены. Планируется, что перспективный корабль будет летать только к новой Российской орбитальной станции (РОС). Во время первого пуска, который сместился уже на декабрь 2023 года, планировалось запустить не тяжелую "Ангару-А5", а легкую версию ракеты "Ангара-1.2" со спутником стереометрической съемки Земли "Аист-2Т". На особом контроле О вопиющих случаях коррупции, аналогичных тем, что преследовали строительство первой очереди космодрома, во время создания второй очереди не сообщалось. Однако в 2020 году руководитель космодрома Роман Бобков был арестован по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. После этого уволили гендиректора "Дирекции космодрома Восточный" Евгения Рогозу. Кроме того, выговоры были объявлены гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку. Позднее Охлопкова уволили из-за "неоднократных недочетов, допущенных в работе" - срыва сроков и неисполнения обязательств по строительству стартового комплекса ракеты-носителя "Союз-2", а также инфраструктуры космодрома Восточный. Строительство космодрома при этом взяла на особый контроль Генпрокуратура РФ. Кто на чем В середине 2023 года на космодром прибыл макет "Ангара-НЖ" (наземная жидкостная) — полноразмерная копия ракеты, содержащая только те системы, которые необходимы для подготовки носителя к пуску. С ее помощью были проведены испытания стартового комплекса. Также ранее сообщалось, что в 2024 году с помощью "Ангары-НЖ" будет проведет тест системы аварийного спасения корабля, которая должна будет отстрелиться от стоящего на стартовом столе носителя. В ходе первого пуска ракеты с кораблем планировалось, что система сработает уже в полете. Когда теперь пройдут эти испытания, официально не сообщалось. В дальнейшем спутник "Аист-2Т" "пересадили" на ракету "Союз", а в качестве первой "Ангары", которой предстоит стартовать с Восточного, оставили ее версию тяжелого класса. Семнадцатый или седьмой Первый пуск "Ангары" станет уже семнадцатым с дальневосточного космодрома. Всего с первого стартового стола здесь стартовали четыре ракеты "Союз-2.1а" и 12 "Союзов-2.1б" большей грузоподъемности. В 2016, 2017, 2019, 2020 и 2022 годах состоялось по одному пуску, в 2018 – два старта, пять в 2019-м и еще три в 2023-м. В 2024 году пока состоялся один пуск, ожидаются еще несколько. Первый в России стартовый комплекс для ракет "Ангара" был построен на военном космодроме Плесецк в Архангельской области. Отсюда прошли три пуска легкой ракеты (один в 2014 году и два в 2022-м) и три - тяжелой (в 2014-м, 2020-м и 2021-м годах). Сообщалось, что первый пуск "Ангары" с Восточного начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" (так называется комплекс этих ракет на Восточном). Испытания "Ангары" на Плесецке проходят по другой опытно-конструкторской работе. Для любых целей Постановление правительства РФ о разработке семейства ракет-носителей "Ангара" вышло 15 сентября 1992 года. Статус работы особой важности президент соответствующим указом присвоил созданию нового ракетного комплекса 6 января 1995 года. Как рассказал РИА Новости ранее заместитель гендиректора (1994—2015 годы) Центра Хруничева, где разработана ракета, Евгений Караченков, со стороны государства финансирование проекта практически отсутствовало. Предприятие, неплохо зарабатывавшее тогда на запусках в интересах иностранных заказчиков ракет "Протон", самостоятельно оплачивало порядка 90% расходов по разработке "Ангары". Ракета состоит из универсальных ракетных модулей (УРМ). На различных этапах разработки предлагалось за счет комбинации различного их количества создать много отличающихся по грузоподъемности версий. В космос слетали только легкая "Ангара-1.2" грузоподъемностью около трех тонн, состоящая из одного УРМ-1, а также ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" из пяти УРМ-1 на первой ступени и одного УРМ-2 на третьей. "Ангара-А5" способна выводить на низкую околоземную орбиту 22-23 тонны. Как ожидается, ее заменит "Ангара-А5М", в которой будут устранены все недостатки изначальной версии ракеты, а грузоподъемность возрастет до 27 тонн. Ранее звучали планы по созданию "Ангары-1.1" грузоподъемностью полторы тонны, "Ангары-А3" на 12-15 тонн, и сверхтяжелой "Ангары-А7". Для запусков пилотируемых кораблей планировалось использовать специальную версию "Ангара-А5П", однако позднее было решено, что с этой задачей справится "Ангара-А5М". Единственным проектом, по которому еще ведутся работы, осталась "Ангара-А5В" увеличенной грузоподъемности (37,5 тонны) с кислородно-водородной третьей ступенью. Ее первый пуск намечается после 2028 года. Кроме того, сообщалось о возможности создания многоразовой версии "Ангары". Как отметил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, возвращаемыми ускорителями первой и второй ступеней могут оснастить "Ангару-А5В". Такую возможность разработчики подтвердили в рамках эскизного проекта по этой ракете. Заместитель гендиректора - главный конструктор флагманского предприятия в области космического двигателестроения НПО "Энергомаш" Петр Левочкин рассказывал, что многоразовый блок "Ангары" будет рассчитан на десять полетов. При этом центральный двигатель блока будет включаться три раза за один полет. Новая орбитальная станция начнется здесь Одной из основных задач, которые будут выполняться с помощью полетов "Ангары" с Восточного, станет строительство Российской орбитальной станции. Предполагается, что именно тяжелая "Ангара" доставит на орбиту все ее модули, а также будет запускать к станции пилотируемые корабли. Как сообщил в январе 2024 года генконструктор по пилотируемым системам и комплексам России, генконструктор — заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев, с 2027 по 2033 год включительно планируются 15 запусков "Ангары-А5М" в интересах строительства и работы станции. Ранее сообщалось, что первый модуль (научно-энергетический) РОС будет отправлен на орбиту в 2027 году. В следующем году полетят узловой и шлюзовой модули, а в 2029-м к станции пристыкуется базовый модуль. На этом будет завершен первый этап создания РОС. Далее начнется второй этап строительства станции на орбите, в ходе которого ее до 2032 года оснастят целевыми модулями. Это не всё Как ожидается, строительство Восточного не закончится после создания стартовой инфраструктуры для "Ангары". В скором времени неподалеку может начаться строительство стола для многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ". В более отдаленной перспективе тут может появиться старт для ракеты сверхтяжелого класса, которая понадобится для пилотируемого освоения Луны и планет Солнечной системы.

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https://ria.ru/20240403/rosatom-1937588585.html

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https://ria.ru/20240408/stantsii-1938551213.html

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