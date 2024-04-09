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Власти Оренбургской области подготовили 495 ПВР

Власти Оренбургской области подготовили 495 ПВР - РИА Новости, 09.04.2024

Власти Оренбургской области подготовили 495 ПВР

На территории Оренбургской области подготовлено 495 пунктов временного размещения для более чем 82 тысяч человек, сообщило правительство региона в своем... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T21:21

2024-04-09T21:21

2024-04-09T21:26

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

орск

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ОРЕНБУРГ, 9 апр - РИА Новости. На территории Оренбургской области подготовлено 495 пунктов временного размещения для более чем 82 тысяч человек, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. "Всего на территории Оренбургской области подготовлено 495 пунктов временного размещения вместимостью более 82 тысяч человек. Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 6 934 человека, в том числе 1 534 ребенка. Из них в пунктах временного размещения находится 1 591 человек, в том числе 266 детей", - говорится в сообщении правительства региона.Уточняется, что в специальных медицинских ПВР размещены 136 пациентов из медучреждений, попавших в зону затопления. Наиболее сложная паводковая обстановка наблюдается в Орске, где эвакуировали более 2,6 тысячи человек, включая 681 ребенка. При этом в ПВР находятся 1387 человек, в том числе 230 детей.

оренбургская область

орск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, орск