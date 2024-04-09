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Власти Оренбургской области подготовили 495 ПВР
Власти Оренбургской области подготовили 495 ПВР - РИА Новости, 09.04.2024
Власти Оренбургской области подготовили 495 ПВР
На территории Оренбургской области подготовлено 495 пунктов временного размещения для более чем 82 тысяч человек, сообщило правительство региона в своем... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T21:21
2024-04-09T21:21
2024-04-09T21:26
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
орск
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ОРЕНБУРГ, 9 апр - РИА Новости. На территории Оренбургской области подготовлено 495 пунктов временного размещения для более чем 82 тысяч человек, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. "Всего на территории Оренбургской области подготовлено 495 пунктов временного размещения вместимостью более 82 тысяч человек. Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 6 934 человека, в том числе 1 534 ребенка. Из них в пунктах временного размещения находится 1 591 человек, в том числе 266 детей", - говорится в сообщении правительства региона.Уточняется, что в специальных медицинских ПВР размещены 136 пациентов из медучреждений, попавших в зону затопления. Наиболее сложная паводковая обстановка наблюдается в Орске, где эвакуировали более 2,6 тысячи человек, включая 681 ребенка. При этом в ПВР находятся 1387 человек, в том числе 230 детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, орск
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Орск
Власти Оренбургской области подготовили 495 ПВР
В Оренбургской области подготовили 495 ПВР вместимостью более 82 тысяч человек