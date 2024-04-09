https://ria.ru/20240409/pvo-1938900164.html
Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью - РИА Новости, 09.04.2024
Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью
Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:29
2024-04-09T17:29
2024-04-09T17:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.Два украинских БПЛА также были сбиты над территорией региона в 15.30 мск.
https://ria.ru/20240409/bespilotnik-1938736501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия
Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью
Минобороны: система ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
Два украинских БПЛА также были сбиты над территорией региона в 15.30 мск.