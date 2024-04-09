https://ria.ru/20240409/pvo-1938900164.html

Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью - РИА Новости, 09.04.2024

Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью

Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:29

2024-04-09T17:29

2024-04-09T17:33

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.Два украинских БПЛА также были сбиты над территорией региона в 15.30 мск.

https://ria.ru/20240409/bespilotnik-1938736501.html

белгородская область

россия

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Кирилл Волков

белгородская область, россия, происшествия