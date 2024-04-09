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Названы страны, интерес к путешествию в которые в мае вырос многократно - РИА Новости, 09.04.2024
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Туризм
 
05:16 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/puteshestviya-1938641560.html
Названы страны, интерес к путешествию в которые в мае вырос многократно
Названы страны, интерес к путешествию в которые в мае вырос многократно - РИА Новости, 09.04.2024
Названы страны, интерес к путешествию в которые в мае вырос многократно
Эксперты рассказали, какие зарубежные направления на длинные майские выходные стали более популярны у российских туристов по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T05:16
2024-04-09T05:16
туризм
новости - туризм
шанхай
денпасар
бали
куда можно лететь
куда поехать
отдых
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие зарубежные направления на длинные майские выходные стали более популярны у российских туристов по сравнению с прошлым годом, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали данные авиабронирований на этот период и стоимость номера в трехзвездочной гостинице. Оказалось, что самый впечатляющий рост показал Шанхай, популярность которого увеличилась в 22 раза. Минимальная стоимость номера в "трешке" — три тысячи рублей в сутки.На втором месте рейтинга ― Денпасар. На Бали отправится в 12 раз больше туристов, чем в прошлом году. За трехзвездочный отель они заплатят от двух тысяч рублей за ночь.Третью строку списка занял Пекин, интерес к которому у путешественников вырос в девять раз. Остановиться в столице Китая можно за 4,7 тысячи рублей в сутки.Кроме того, в семь раз больше российских туристов в начале мая полетят в Ханой (ночь в отеле — от 1,5 тысячи рублей). В пять раз популярнее стали Джакарта (1,8 тысячи рублей) и Доха (4,2 тысячи рублей), в четыре раза вырос интерес к поездкам в Токио (пять тысяч рублей).В три раза увеличился спрос на перелеты в Гуанчжоу, Куала-Лумпур и Тбилиси.
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новости - туризм, шанхай, денпасар, бали, куда можно лететь, куда поехать, отдых
Туризм, Новости - Туризм, Шанхай, Денпасар, Бали, куда можно лететь, куда поехать, Отдых
Названы страны, интерес к путешествию в которые в мае вырос многократно

Эксперты: интерес туристов к поездкам в Шанхай и на Бали в мае вырос в разы

© iStock.com / silkwayrainВид на Шанхай, Китай
Вид на Шанхай, Китай - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© iStock.com / silkwayrain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие зарубежные направления на длинные майские выходные стали более популярны у российских туристов по сравнению с прошлым годом, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали данные авиабронирований на этот период и стоимость номера в трехзвездочной гостинице. Оказалось, что самый впечатляющий рост показал Шанхай, популярность которого увеличилась в 22 раза. Минимальная стоимость номера в "трешке" — три тысячи рублей в сутки.
На втором месте рейтинга ― Денпасар. На Бали отправится в 12 раз больше туристов, чем в прошлом году. За трехзвездочный отель они заплатят от двух тысяч рублей за ночь.
Третью строку списка занял Пекин, интерес к которому у путешественников вырос в девять раз. Остановиться в столице Китая можно за 4,7 тысячи рублей в сутки.
Кроме того, в семь раз больше российских туристов в начале мая полетят в Ханой (ночь в отеле — от 1,5 тысячи рублей). В пять раз популярнее стали Джакарта (1,8 тысячи рублей) и Доха (4,2 тысячи рублей), в четыре раза вырос интерес к поездкам в Токио (пять тысяч рублей).
В три раза увеличился спрос на перелеты в Гуанчжоу, Куала-Лумпур и Тбилиси.
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ТуризмНовости - ТуризмШанхайДенпасарБаликуда можно лететькуда поехатьОтдых
 
 
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