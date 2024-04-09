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Семье погибшей при обрушении путепровода в Вязьме выплатят миллион рублей
Семье погибшей при обрушении путепровода в Вязьме выплатят миллион рублей - РИА Новости, 09.04.2024
Семье погибшей при обрушении путепровода в Вязьме выплатят миллион рублей
Власти Смоленской области выплатят 1 миллион рублей семье погибшей при обрушении путепровода в Вязьме женщины, пострадавшим тоже предусмотрены выплаты, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:35
2024-04-09T14:35
2024-04-09T14:35
происшествия
жилье
смоленская область
вязьма
василий анохин
обрушение путепровода в вязьме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Власти Смоленской области выплатят 1 миллион рублей семье погибшей при обрушении путепровода в Вязьме женщины, пострадавшим тоже предусмотрены выплаты, сообщил губернатор Василий Анохин. Анохин рассказал в своем Telegram-канале, что провёл заседание оперативного штаба по устранению последствий обрушения путепровода в Вязьме. "Поддержим семью погибшей женщины выплатой в один миллион рублей, четырем пострадавшим, получившим тяжелый вред здоровью, направим по 500 тысяч рублей, а одному – в состоянии средней тяжести – 200 тысяч рублей", - написал Анохин. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили, в результате один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщил минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов на участке обрушения путепровода приостановлено.
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происшествия, жилье, смоленская область, вязьма, василий анохин, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Жилье, Смоленская область, Вязьма, Василий Анохин, Обрушение путепровода в Вязьме
Семье погибшей при обрушении путепровода в Вязьме выплатят миллион рублей
Смоленские власти выплатят миллион рублей семье погибшей при обрушении моста