На Украине посоветовали польским фермерам выращивать марихуану
На Украине посоветовали польским фермерам выращивать марихуану вместо пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава киевского сельскохозяйственного НКО "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса посоветовал польским фермерам, которые пытаются защитить свой зерновой рынок, выращивать не зерно, а цветы, фрукты или марихуану.
В интервью изданию Politico Лисситса заявил, что "протекционизм не спасет" европейский сельскохозяйственный сектор.
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"Польские фермеры слишком малы, чтобы быть реальными игроками на мировом рынке зерна, где им приходится конкурировать с такими странами, как Украина, Бразилия или Россия... Им лучше специализироваться на производстве цветов, фруктов или овощей... Или даже марихуаны", - приводит издание слова экономиста.
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Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.