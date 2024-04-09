https://ria.ru/20240409/pshenitsa-1938800995.html

На Украине посоветовали польским фермерам выращивать марихуану

На Украине посоветовали польским фермерам выращивать марихуану - РИА Новости, 09.04.2024

На Украине посоветовали польским фермерам выращивать марихуану

Глава киевского сельскохозяйственного НКО "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса посоветовал польским фермерам, которые пытаются защитить свой... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:30

2024-04-09T12:30

2024-04-09T12:30

украина

польша

бразилия

евросоюз

украинский клуб аграрного бизнеса

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава киевского сельскохозяйственного НКО "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса посоветовал польским фермерам, которые пытаются защитить свой зерновой рынок, выращивать не зерно, а цветы, фрукты или марихуану. В интервью изданию Politico Лисситса заявил, что "протекционизм не спасет" европейский сельскохозяйственный сектор. "Польские фермеры слишком малы, чтобы быть реальными игроками на мировом рынке зерна, где им приходится конкурировать с такими странами, как Украина, Бразилия или Россия... Им лучше специализироваться на производстве цветов, фруктов или овощей... Или даже марихуаны", - приводит издание слова экономиста. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20220714/ferma-1802580226.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240306/protest-1931517280.html

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украина, польша, бразилия, евросоюз, украинский клуб аграрного бизнеса