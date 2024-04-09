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Судьбу Приднестровья должны решить его жители, заявил глава республики - РИА Новости, 09.04.2024
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17:15 09.04.2024 (обновлено: 17:26 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/pridnestrove-1938894581.html
Судьбу Приднестровья должны решить его жители, заявил глава республики
Судьбу Приднестровья должны решить его жители, заявил глава республики - РИА Новости, 09.04.2024
Судьбу Приднестровья должны решить его жители, заявил глава республики
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что судьбу Приднестровья должно решать население на референдуме. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:15
2024-04-09T17:26
в мире
молдавия
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что судьбу Приднестровья должно решать население на референдуме. "Некоторые президенты (Молдавии – ред.) говорили о конфедерации, другие президенты говорили о федерации, кто-то говорил о специальном статусе, а сейчас уже говорят об унитарной Молдове. Ради бога, пусть они как угодно говорят", - сказал Красносельский в интервью телеканалу "Первый приднестровский". Глава Приднестровья также обратил внимание на то, что у молдавских политиков очень часто меняются позиции и взгляды. "Надо спросить у народа, что он хочет, провести референдум. Народ выскажется, что он хочет видеть на территории Приднестровья. И только народ. Поэтому эти заявления – пустой звук лично для меня. И это путь в никуда, это путь к эскалации, к давлению. Вот и все", - отметил Красносельский. В Приднестровье в 2006 году состоялся референдум, на котором 96,62% населения высказались за присоединение к России. Однако никакого решения с российской стороны тогда принято не было. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
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в мире, молдавия, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Вадим Красносельский, Приднестровская Молдавская Республика
Судьбу Приднестровья должны решить его жители, заявил глава республики

Красносельский: судьбу Приднестровья должно решить население на референдуме

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что судьбу Приднестровья должно решать население на референдуме.
"Некоторые президенты (Молдавии – ред.) говорили о конфедерации, другие президенты говорили о федерации, кто-то говорил о специальном статусе, а сейчас уже говорят об унитарной Молдове. Ради бога, пусть они как угодно говорят", - сказал Красносельский в интервью телеканалу "Первый приднестровский".
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Глава Приднестровья также обратил внимание на то, что у молдавских политиков очень часто меняются позиции и взгляды. "Надо спросить у народа, что он хочет, провести референдум. Народ выскажется, что он хочет видеть на территории Приднестровья. И только народ. Поэтому эти заявления – пустой звук лично для меня. И это путь в никуда, это путь к эскалации, к давлению. Вот и все", - отметил Красносельский.
В Приднестровье в 2006 году состоялся референдум, на котором 96,62% населения высказались за присоединение к России. Однако никакого решения с российской стороны тогда принято не было.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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