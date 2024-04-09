Судьбу Приднестровья должны решить его жители, заявил глава республики
Красносельский: судьбу Приднестровья должно решить население на референдуме
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что судьбу Приднестровья должно решать население на референдуме.
"Некоторые президенты (Молдавии – ред.) говорили о конфедерации, другие президенты говорили о федерации, кто-то говорил о специальном статусе, а сейчас уже говорят об унитарной Молдове. Ради бога, пусть они как угодно говорят", - сказал Красносельский в интервью телеканалу "Первый приднестровский".
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Глава Приднестровья также обратил внимание на то, что у молдавских политиков очень часто меняются позиции и взгляды. "Надо спросить у народа, что он хочет, провести референдум. Народ выскажется, что он хочет видеть на территории Приднестровья. И только народ. Поэтому эти заявления – пустой звук лично для меня. И это путь в никуда, это путь к эскалации, к давлению. Вот и все", - отметил Красносельский.
В Приднестровье в 2006 году состоялся референдум, на котором 96,62% населения высказались за присоединение к России. Однако никакого решения с российской стороны тогда принято не было.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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