https://ria.ru/20240409/pridnestrove-1938894581.html

Судьбу Приднестровья должны решить его жители, заявил глава республики

Судьбу Приднестровья должны решить его жители, заявил глава республики - РИА Новости, 09.04.2024

Судьбу Приднестровья должны решить его жители, заявил глава республики

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что судьбу Приднестровья должно решать население на референдуме. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:15

2024-04-09T17:15

2024-04-09T17:26

в мире

молдавия

вадим красносельский

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что судьбу Приднестровья должно решать население на референдуме. "Некоторые президенты (Молдавии – ред.) говорили о конфедерации, другие президенты говорили о федерации, кто-то говорил о специальном статусе, а сейчас уже говорят об унитарной Молдове. Ради бога, пусть они как угодно говорят", - сказал Красносельский в интервью телеканалу "Первый приднестровский". Глава Приднестровья также обратил внимание на то, что у молдавских политиков очень часто меняются позиции и взгляды. "Надо спросить у народа, что он хочет, провести референдум. Народ выскажется, что он хочет видеть на территории Приднестровья. И только народ. Поэтому эти заявления – пустой звук лично для меня. И это путь в никуда, это путь к эскалации, к давлению. Вот и все", - отметил Красносельский. В Приднестровье в 2006 году состоялся референдум, на котором 96,62% населения высказались за присоединение к России. Однако никакого решения с российской стороны тогда принято не было. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика