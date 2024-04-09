https://ria.ru/20240409/pridnestrove-1938894061.html

Приднестровье выступает за продолжение переговоров, заявил глава республики

Приднестровье выступает за продолжение переговоров, заявил глава республики - РИА Новости, 09.04.2024

Приднестровье выступает за продолжение переговоров, заявил глава республики

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью телеканалу "Первый приднестровский", что руководство... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:11

2024-04-09T17:11

2024-04-09T17:11

обсе

вадим красносельский

молдавия

кишинев

украина

в мире

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью телеканалу "Первый приднестровский", что руководство Приднестровья выступает за продолжение переговорного процесса, чтобы сохранить мир в регионе. "Руководство Приднестровья, я лично, весь приднестровский народ – мы думаем о мире, исключительно о мире. И переговорный процесс должен быть продолжен, решая задачи мирного сосуществования, разрешения экономических проблем, соблюдения прав человека... Но я вижу, что все как-то идет не туда, совершенно не туда", - сказал Красносельский. Глава ПМР добавил, что надеется на продолжение переговорного процесса в формате "5+2". "Надежда (на это) есть... Мир меняется, и возможное изменение мироустройства по спирали, естественно, затронет и Молдову, и Приднестровье. Рано или поздно стороны все равно сядут за стол переговоров, нет сомнений. Мы к этому готовы", - отметил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.

https://ria.ru/20240405/ataka-1938114583.html

https://ria.ru/20240326/pridnestrove-1936003841.html

молдавия

кишинев

украина

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обсе, вадим красносельский, молдавия, кишинев, украина, в мире, приднестровская молдавская республика