Приднестровье выступает за продолжение переговоров, заявил глава республики
Красносельский: ПМР выступает за продолжение переговоров, чтобы сохранить мир
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский . Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью телеканалу "Первый приднестровский", что руководство Приднестровья выступает за продолжение переговорного процесса, чтобы сохранить мир в регионе.
"Руководство Приднестровья, я лично, весь приднестровский народ – мы думаем о мире, исключительно о мире. И переговорный процесс должен быть продолжен, решая задачи мирного сосуществования, разрешения экономических проблем, соблюдения прав человека... Но я вижу, что все как-то идет не туда, совершенно не туда", - сказал Красносельский.
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Глава ПМР добавил, что надеется на продолжение переговорного процесса в формате "5+2". "Надежда (на это) есть... Мир меняется, и возможное изменение мироустройства по спирали, естественно, затронет и Молдову, и Приднестровье. Рано или поздно стороны все равно сядут за стол переговоров, нет сомнений. Мы к этому готовы", - отметил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.