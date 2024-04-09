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В Воскресенске потушили пожар, где погибли шесть человек
В Воскресенске потушили пожар, где погибли шесть человек - РИА Новости, 09.04.2024
В Воскресенске потушили пожар, где погибли шесть человек
Пожар в частном доме в подмосковном Воскресенске, где погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка, потушили, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T06:36
2024-04-09T06:36
2024-04-09T06:36
происшествия
россия
воскресенск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пожар в частном доме в подмосковном Воскресенске, где погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка, потушили, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети. При пожаре погибли шесть человек, среди них четыре ребенка. Выжили двое детей 11 и 13 лет, предварительно, их спасли соседи.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, россия, воскресенск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Воскресенск, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воскресенске потушили пожар, где погибли шесть человек
МЧС: в Воскресенске потушили пожар, где погибли два взрослых и четыре ребенка