https://ria.ru/20240409/pozhar-1938741825.html

В Воскресенске потушили пожар, где погибли шесть человек

В Воскресенске потушили пожар, где погибли шесть человек - РИА Новости, 09.04.2024

В Воскресенске потушили пожар, где погибли шесть человек

Пожар в частном доме в подмосковном Воскресенске, где погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка, потушили, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T06:36

2024-04-09T06:36

2024-04-09T06:36

происшествия

россия

воскресенск

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пожар в частном доме в подмосковном Воскресенске, где погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка, потушили, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети. При пожаре погибли шесть человек, среди них четыре ребенка. Выжили двое детей 11 и 13 лет, предварительно, их спасли соседи.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

россия

воскресенск

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, воскресенск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)