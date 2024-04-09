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В Воскресенске на месте пожара обнаружили еще одно тело
В Воскресенске на месте пожара обнаружили еще одно тело - РИА Новости, 09.04.2024
В Воскресенске на месте пожара обнаружили еще одно тело
Шестое тело обнаружили на месте пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске, это взрослый мужчина, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T04:24
2024-04-09T04:24
2024-04-09T04:33
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Шестое тело обнаружили на месте пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске, это взрослый мужчина, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."Обнаружено тело мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении ведомства.По данным ведомства, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети. При пожаре погибли шесть человек, среди них четыре ребенка. Выжили двое детей 11 и 13 лет, предварительно, их спасли соседи.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, воскресенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Воскресенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Россия
В Воскресенске на месте пожара обнаружили еще одно тело
МЧС: в Воскресенске на месте пожара обнаружили еще одно тело взрослого мужчины