https://ria.ru/20240409/pozhar-1938737098.html

В Воскресенске на месте пожара обнаружили еще одно тело

В Воскресенске на месте пожара обнаружили еще одно тело - РИА Новости, 09.04.2024

В Воскресенске на месте пожара обнаружили еще одно тело

Шестое тело обнаружили на месте пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске, это взрослый мужчина, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T04:24

2024-04-09T04:24

2024-04-09T04:33

происшествия

воскресенск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Шестое тело обнаружили на месте пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске, это взрослый мужчина, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."Обнаружено тело мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении ведомства.По данным ведомства, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети. При пожаре погибли шесть человек, среди них четыре ребенка. Выжили двое детей 11 и 13 лет, предварительно, их спасли соседи.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

воскресенск

московская область (подмосковье)

россия

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2024

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происшествия, воскресенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), россия