https://ria.ru/20240409/pozhar-1938735469.html

В Подмосковье два ребенка выжили при пожаре в частном доме

В Подмосковье два ребенка выжили при пожаре в частном доме - РИА Новости, 09.04.2024

В Подмосковье два ребенка выжили при пожаре в частном доме

Два ребенка из шести выжили при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске, по предварительной информации, их спасли соседи, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T03:38

2024-04-09T03:38

2024-04-09T03:38

происшествия

воскресенск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Два ребенка из шести выжили при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске, по предварительной информации, их спасли соседи, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее МЧС сообщало о гибели при пожаре женщины и четырех детей. По данным ведомства, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети. О судьбе второго взрослого пока не известно. "Двое детей 11 и 13 лет переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия сотрудников МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

воскресенск

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, воскресенск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)