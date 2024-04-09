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В Подмосковье два ребенка выжили при пожаре в частном доме
В Подмосковье два ребенка выжили при пожаре в частном доме - РИА Новости, 09.04.2024
В Подмосковье два ребенка выжили при пожаре в частном доме
Два ребенка из шести выжили при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске, по предварительной информации, их спасли соседи, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T03:38
2024-04-09T03:38
2024-04-09T03:38
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Два ребенка из шести выжили при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске, по предварительной информации, их спасли соседи, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее МЧС сообщало о гибели при пожаре женщины и четырех детей. По данным ведомства, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети. О судьбе второго взрослого пока не известно. "Двое детей 11 и 13 лет переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия сотрудников МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, воскресенск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Воскресенск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье два ребенка выжили при пожаре в частном доме
МЧС: в Воскресенске два ребенка из шести выжили при пожаре, их спасли соседи