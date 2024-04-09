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В Воскресенске на месте пожара нашли тело еще одного ребенка - РИА Новости, 09.04.2024
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03:20 09.04.2024 (обновлено: 03:26 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/pozhar-1938734848.html
В Воскресенске на месте пожара нашли тело еще одного ребенка
В Воскресенске на месте пожара нашли тело еще одного ребенка - РИА Новости, 09.04.2024
В Воскресенске на месте пожара нашли тело еще одного ребенка
Тело четвертого ребенка обнаружили на месте пожара в подмосковном Воскресенске, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети, сообщает... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T03:20
2024-04-09T03:26
происшествия
воскресенск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тело четвертого ребенка обнаружили на месте пожара в подмосковном Воскресенске, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее МЧС сообщало о гибели при пожаре женщины и трех детей."Тело еще одного ребенка обнаружено без признаков жизни. В доме проживало восемь человек, из них шесть детей", - говорится в сообщении ведомства.
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воскресенск
россия
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происшествия, воскресенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Воскресенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Московская область (Подмосковье)
В Воскресенске на месте пожара нашли тело еще одного ребенка

МЧС: в Воскресенске на месте пожара обнаружили тело четвертого ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тело четвертого ребенка обнаружили на месте пожара в подмосковном Воскресенске, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее МЧС сообщало о гибели при пожаре женщины и трех детей.
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"Тело еще одного ребенка обнаружено без признаков жизни. В доме проживало восемь человек, из них шесть детей", - говорится в сообщении ведомства.
 
ПроисшествияВоскресенскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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