https://ria.ru/20240409/pozhar-1938734848.html

В Воскресенске на месте пожара нашли тело еще одного ребенка

В Воскресенске на месте пожара нашли тело еще одного ребенка - РИА Новости, 09.04.2024

В Воскресенске на месте пожара нашли тело еще одного ребенка

Тело четвертого ребенка обнаружили на месте пожара в подмосковном Воскресенске, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети, сообщает... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T03:20

2024-04-09T03:20

2024-04-09T03:26

происшествия

воскресенск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тело четвертого ребенка обнаружили на месте пожара в подмосковном Воскресенске, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее МЧС сообщало о гибели при пожаре женщины и трех детей."Тело еще одного ребенка обнаружено без признаков жизни. В доме проживало восемь человек, из них шесть детей", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

воскресенск

россия

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воскресенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московская область (подмосковье)