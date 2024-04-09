https://ria.ru/20240409/pomosch-1938739193.html

В Курганской области начали прием документов на помощь пострадавшим

В Курганской области начали прием документов на помощь пострадавшим - РИА Новости, 09.04.2024

В Курганской области начали прием документов на помощь пострадавшим

Власти Курганской области с 9 апреля начали прием документов от жителей региона, чьи дома пострадали от паводка, им будет выплачиваться единовременная... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T05:15

2024-04-09T05:15

2024-04-09T05:15

происшествия

курганская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр - РИА Новости. Власти Курганской области с 9 апреля начали прием документов от жителей региона, чьи дома пострадали от паводка, им будет выплачиваться единовременная финансовая помощь в размере 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. В Курганской области в связи с паводковой обстановкой введен режим ЧС. Сообщалось, что затопить может более 60 населенных пунктов. "Принято решение с 9 апреля начать прием заявлений жителей региона, чьи дома подтоплены в результате ЧС, на получение финансовой помощи в 10 тысяч рублей. Сотрудники МФЦ с 9 апреля выедут в ПВР, где временно проживают эвакуированные граждане, и помогут оформить документы на месте", - говорится в сообщении. Тем пострадавшим в результате ЧС, кто разместился у родных, или их представителям для получения единовременной материальной помощи нужно обратиться с заявлением через Единый портал госуслуг, МФЦ либо лично в орган местного самоуправления, на территории которого зарегистрирована ЧС, или в Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов области, уточняется в сообщении. По данным на вечер 8 апреля, отмечает правительство региона, в пунктах временного размещения находились 187 человек, в том числе 41 ребенок. Всего в регионе развернуто 92 ПВР на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы. Вместимость ПВР около 25,8 тысячи человек. Для эвакуированных из зоны затопления организовано горячее питание, они обеспечены предметами первой необходимости. В ПВР организовано дежурство медицинских работников, сотрудников органов правопорядка, работают психологи, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20240409/mchs-1938728516.html

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курганская область

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происшествия, курганская область, россия