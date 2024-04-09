Рейтинг@Mail.ru
Ван И заявил об ответственности России и Китая за решение острых вопросов - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/politika-1938748788.html
Ван И заявил об ответственности России и Китая за решение острых вопросов
Ван И заявил об ответственности России и Китая за решение острых вопросов - РИА Новости, 09.04.2024
Ван И заявил об ответственности России и Китая за решение острых вопросов
Китай и РФ, будучи крупными странами и постоянными членами СБ ООН, несут важную международную ответственность за решение острых вопросов, заявил на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:41
2024-04-09T08:41
в мире
россия
ван и (политик)
оон
сергей лавров
китай
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106798/33/1067983335_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_e49f29b8635218ea643d925016369b5f.jpg
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай и РФ, будучи крупными странами и постоянными членами СБ ООН, несут важную международную ответственность за решение острых вопросов, заявил на пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Китай и Россия, будучи важными крупными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, несут важную международную ответственность за содействие решению острых вопросов", - заявил Ван И. Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник провели в Пекине двусторонние переговоры, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств двух стран.
https://ria.ru/20240409/kitay-1938739977.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106798/33/1067983335_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_76ee18b74617ec7da7e70ef5cd33afe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ван и (политик), оон, сергей лавров, китай, пекин
В мире, Россия, Ван И (политик), ООН, Сергей Лавров, Китай, Пекин
Ван И заявил об ответственности России и Китая за решение острых вопросов

Ван И: Китай и Россия несут ответственность за решение острых вопросов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай и РФ, будучи крупными странами и постоянными членами СБ ООН, несут важную международную ответственность за решение острых вопросов, заявил на пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"Китай и Россия, будучи важными крупными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, несут важную международную ответственность за содействие решению острых вопросов", - заявил Ван И.
Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник провели в Пекине двусторонние переговоры, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств двух стран.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Китай поддержит стабильное развитие России, заявил глава МИД КНР
Вчера, 05:52
 
В миреРоссияВан И (политик)ООНСергей ЛавровКитайПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала