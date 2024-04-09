https://ria.ru/20240409/politika-1938748788.html
Ван И заявил об ответственности России и Китая за решение острых вопросов
Ван И заявил об ответственности России и Китая за решение острых вопросов - РИА Новости, 09.04.2024
Ван И заявил об ответственности России и Китая за решение острых вопросов
Китай и РФ, будучи крупными странами и постоянными членами СБ ООН, несут важную международную ответственность за решение острых вопросов, заявил на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:41
2024-04-09T08:41
2024-04-09T08:41
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай и РФ, будучи крупными странами и постоянными членами СБ ООН, несут важную международную ответственность за решение острых вопросов, заявил на пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Китай и Россия, будучи важными крупными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, несут важную международную ответственность за содействие решению острых вопросов", - заявил Ван И. Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник провели в Пекине двусторонние переговоры, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств двух стран.
https://ria.ru/20240409/kitay-1938739977.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ван и (политик), оон, сергей лавров, китай, пекин
В мире, Россия, Ван И (политик), ООН, Сергей Лавров, Китай, Пекин
Ван И заявил об ответственности России и Китая за решение острых вопросов
Ван И: Китай и Россия несут ответственность за решение острых вопросов