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Лидеры России и Китая продолжат тесные контакты в этом году, заявил Ван И - РИА Новости, 09.04.2024
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08:17 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/politika-1938746800.html
Лидеры России и Китая продолжат тесные контакты в этом году, заявил Ван И
Лидеры России и Китая продолжат тесные контакты в этом году, заявил Ван И - РИА Новости, 09.04.2024
Лидеры России и Китая продолжат тесные контакты в этом году, заявил Ван И
Лидеры России и Китая продолжат тесные контакты в различных формах в этом году, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:17
2024-04-09T08:17
в мире
россия
китай
ван и (политик)
сергей лавров
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Лидеры России и Китая продолжат тесные контакты в различных формах в этом году, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. "В этом году лидеры двух стран продолжат поддерживать тесные контакты в различных формах. Стороны будут использовать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, в качестве основы для содействия стабильности и прогресса двусторонних отношений", - сказал Ван И.
https://ria.ru/20240409/kitay-1938739977.html
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в мире, россия, китай, ван и (политик), сергей лавров
В мире, Россия, Китай, Ван И (политик), Сергей Лавров
Лидеры России и Китая продолжат тесные контакты в этом году, заявил Ван И

Ван И: лидеры России и Китая продолжат контакты в различных формах в этом году

© Фото : Мария Захарова / TelegramМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Мария Захарова / Telegram
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Лидеры России и Китая продолжат тесные контакты в различных формах в этом году, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"В этом году лидеры двух стран продолжат поддерживать тесные контакты в различных формах. Стороны будут использовать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, в качестве основы для содействия стабильности и прогресса двусторонних отношений", - сказал Ван И.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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В миреРоссияКитайВан И (политик)Сергей Лавров
 
 
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