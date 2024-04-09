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Китай и Россия будут развивать сотрудничество, заявил Ван И
Китай и Россия будут развивать сотрудничество, заявил Ван И - РИА Новости, 09.04.2024
Китай и Россия будут развивать сотрудничество, заявил Ван И
РИА Новости. КИТАЙ И РОССИЯ БУДУТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА, РАЗВИВАТЬ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ДОБИВАТЬСЯ СОВМЕСТНОГО УСПЕХА – ВАН И РИА Новости, 09.04.2024
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РИА Новости. КИТАЙ И РОССИЯ БУДУТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА, РАЗВИВАТЬ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ДОБИВАТЬСЯ СОВМЕСТНОГО УСПЕХА – ВАН ИХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ БЫЛО НЕЛЕГКО УСТАНОВИТЬ, ОНИ СТОЯТ ТОГО, ЧТОБЫ ИМИ ДОРОЖИТЬ И ОБЕРЕГАТЬ - ГЛАВА МИД КНР
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Китай и Россия будут развивать сотрудничество, заявил Ван И
Ван И: Китай и Россия будут использовать преимущества и добиваться успеха
РИА Новости. КИТАЙ И РОССИЯ БУДУТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА, РАЗВИВАТЬ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ДОБИВАТЬСЯ СОВМЕСТНОГО УСПЕХА – ВАН И
ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ БЫЛО НЕЛЕГКО УСТАНОВИТЬ, ОНИ СТОЯТ ТОГО, ЧТОБЫ ИМИ ДОРОЖИТЬ И ОБЕРЕГАТЬ - ГЛАВА МИД КНР