Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидаются грозы и до 20 градусов тепла
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 ожидаются в Москве во вторник, поздно вечером не исключены локальные грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать атмосферный фронт, который стоит по территории региона с северо-запада на юго-восток. В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в поздние вечерние часы в отдельных районах не исключены локальные грозы. В Москве плюс 18 - плюс 20, в Подмосковье от плюс 16 до плюс 21 градуса", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный, со скоростью 2-7 метра в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
26 марта, 08:17