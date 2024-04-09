https://ria.ru/20240409/pogoda-1938746665.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 09.04.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 ожидаются в Москве во вторник, поздно вечером не исключены локальные грозы, сообщил РИА... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:15

2024-04-09T08:15

2024-04-09T08:15

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 ожидаются в Москве во вторник, поздно вечером не исключены локальные грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать атмосферный фронт, который стоит по территории региона с северо-запада на юго-восток. В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в поздние вечерние часы в отдельных районах не исключены локальные грозы. В Москве плюс 18 - плюс 20, в Подмосковье от плюс 16 до плюс 21 градуса", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный, со скоростью 2-7 метра в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20240326/pogoda-1935806008.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода