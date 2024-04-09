Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pogoda-1938746665.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 09.04.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 ожидаются в Москве во вторник, поздно вечером не исключены локальные грозы, сообщил РИА... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:15
2024-04-09T08:15
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901741702_0:273:3103:2019_1920x0_80_0_0_7ac55c906fca834754e239305e852a13.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 ожидаются в Москве во вторник, поздно вечером не исключены локальные грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать атмосферный фронт, который стоит по территории региона с северо-запада на юго-восток. В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в поздние вечерние часы в отдельных районах не исключены локальные грозы. В Москве плюс 18 - плюс 20, в Подмосковье от плюс 16 до плюс 21 градуса", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный, со скоростью 2-7 метра в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20240326/pogoda-1935806008.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901741702_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_a84fcd3fea317749fc1094a6d39e0fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидаются грозы и до 20 градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 ожидаются в Москве во вторник, поздно вечером не исключены локальные грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать атмосферный фронт, который стоит по территории региона с северо-запада на юго-восток. В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в поздние вечерние часы в отдельных районах не исключены локальные грозы. В Москве плюс 18 - плюс 20, в Подмосковье от плюс 16 до плюс 21 градуса", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный, со скоростью 2-7 метра в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Вид на Москву с Воробьевых гор - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
26 марта, 08:17
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала