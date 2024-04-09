https://ria.ru/20240409/poezda-1938783072.html

Паводок не нарушил движение поездов в Курганской области

Паводок не нарушил движение поездов в Курганской области - РИА Новости, 09.04.2024

Паводок не нарушил движение поездов в Курганской области

Движение поездов в Курганской области на фоне паводка осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:27

2024-04-09T11:27

2024-04-09T11:30

курганская область

ржд

происшествия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение поездов в Курганской области на фоне паводка осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД."В настоящее время движение поездов в Курганской области осуществляется в штатном режиме", – рассказали в холдинге.

https://ria.ru/20240408/pavodok-1938588513.html

курганская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курганская область, ржд, происшествия, наводнения в россии — 2024