https://ria.ru/20240409/poezda-1938783072.html
Паводок не нарушил движение поездов в Курганской области
Паводок не нарушил движение поездов в Курганской области - РИА Новости, 09.04.2024
Паводок не нарушил движение поездов в Курганской области
Движение поездов в Курганской области на фоне паводка осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:27
2024-04-09T11:27
2024-04-09T11:30
курганская область
ржд
происшествия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение поездов в Курганской области на фоне паводка осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД."В настоящее время движение поездов в Курганской области осуществляется в штатном режиме", – рассказали в холдинге.
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938588513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, ржд, происшествия, наводнения в россии — 2024
Курганская область, РЖД, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Паводок не нарушил движение поездов в Курганской области
Поезда в Курганской области движутся в штатном режиме, несмотря на паводок