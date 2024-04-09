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Паводок не нарушил движение поездов в Курганской области - РИА Новости, 09.04.2024
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11:27 09.04.2024 (обновлено: 11:30 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/poezda-1938783072.html
Паводок не нарушил движение поездов в Курганской области
Паводок не нарушил движение поездов в Курганской области - РИА Новости, 09.04.2024
Паводок не нарушил движение поездов в Курганской области
Движение поездов в Курганской области на фоне паводка осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:27
2024-04-09T11:30
курганская область
ржд
происшествия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение поездов в Курганской области на фоне паводка осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД."В настоящее время движение поездов в Курганской области осуществляется в штатном режиме", – рассказали в холдинге.
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938588513.html
курганская область
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курганская область, ржд, происшествия, наводнения в россии — 2024
Курганская область, РЖД, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Паводок не нарушил движение поездов в Курганской области

Поезда в Курганской области движутся в штатном режиме, несмотря на паводок

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение поездов в Курганской области на фоне паводка осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
"В настоящее время движение поездов в Курганской области осуществляется в штатном режиме", – рассказали в холдинге.
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Курганская областьРЖДПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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