https://ria.ru/20240409/pervomayskoe-1938936529.html

В ДНР сообщили об освобождении Первомайского

В ДНР сообщили об освобождении Первомайского - РИА Новости, 09.04.2024

В ДНР сообщили об освобождении Первомайского

Российские военные освободили населенный пункт Первомайское на Донецком направлении, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:46

2024-04-09T19:46

2024-04-09T20:46

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ян гагин

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Первомайское на Донецком направлении, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин."Да, действительно освободили (Первомайское. — Прим. ред.), наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации", — сказал он.По словам Гагина, этот успех говорит о динамичном продвижении армии и освобождении территории республики. В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.Как сообщил 5 апреля Гагин, российские военные вошли в пригород Часова Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому солдаты продвигаются выверенно, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав. Советник главы ДНР также добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.

https://ria.ru/20240409/voyska-1938849658.html

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, ян гагин