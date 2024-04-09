В ДНР сообщили об освобождении Первомайского
Населенный пункт Первомайское в ДНР освобожден, ВС России водрузили флаг
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Первомайское на Донецком направлении, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
«
"Да, действительно освободили (Первомайское. — Прим. ред.), наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации", — сказал он.
По словам Гагина, этот успех говорит о динамичном продвижении армии и освобождении территории республики.
В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.
Как сообщил 5 апреля Гагин, российские военные вошли в пригород Часова Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому солдаты продвигаются выверенно, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав. Советник главы ДНР также добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.