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В ДНР сообщили об освобождении Первомайского - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:46 09.04.2024 (обновлено: 20:46 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/pervomayskoe-1938936529.html
В ДНР сообщили об освобождении Первомайского
В ДНР сообщили об освобождении Первомайского - РИА Новости, 09.04.2024
В ДНР сообщили об освобождении Первомайского
Российские военные освободили населенный пункт Первомайское на Донецком направлении, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:46
2024-04-09T20:46
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ян гагин
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Первомайское на Донецком направлении, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.&quot;Да, действительно освободили (Первомайское. — Прим. ред.), наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации&quot;, — сказал он.По словам Гагина, этот успех говорит о динамичном продвижении армии и освобождении территории республики. В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.Как сообщил 5 апреля Гагин, российские военные вошли в пригород Часова Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому солдаты продвигаются выверенно, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав. Советник главы ДНР также добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.
https://ria.ru/20240409/voyska-1938849658.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, ян гагин
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин
В ДНР сообщили об освобождении Первомайского

Населенный пункт Первомайское в ДНР освобожден, ВС России водрузили флаг

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Первомайское на Донецком направлении, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
«

"Да, действительно освободили (Первомайское. — Прим. ред.), наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации", — сказал он.

Освобожденное село Первомайское в Донецкой Народной РеспубликеОсвобожденное село Первомайское в Донецкой Народной Республике
По словам Гагина, этот успех говорит о динамичном продвижении армии и освобождении территории республики.
В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.
Как сообщил 5 апреля Гагин, российские военные вошли в пригород Часова Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому солдаты продвигаются выверенно, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав. Советник главы ДНР также добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЯн Гагин
 
 
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