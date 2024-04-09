https://ria.ru/20240409/peregovory-1938863317.html

Австрия поддержит усилия Швейцарии по теме конференции по Украине

Австрия поддержит усилия Швейцарии по теме конференции по Украине - РИА Новости, 09.04.2024

Австрия поддержит усилия Швейцарии по теме конференции по Украине

Австрия поддержит усилия Швейцарии привлечь представителей глобального Юга на конференцию по урегулированию украинского кризиса, заявил журналистам во вторник... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:47

2024-04-09T15:47

2024-04-09T15:47

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ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Австрия поддержит усилия Швейцарии привлечь представителей глобального Юга на конференцию по урегулированию украинского кризиса, заявил журналистам во вторник президент республики Александер Ван дер Беллен. "Мы однозначно приветствуем усилия Швейцарии в этой связи. Швейцария планирует проведение мирной конференции еще до предстоящего лета. Мы будем максимально поддерживать Швейцарию при подготовке, в том числе при усилиях, чтобы в ней приняли участие представители высокого уровня из стран так называемого "глобального Юга", - сказал президент Австрии по итогам переговоров с главой Швейцарии в Вене. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932794955.html

https://ria.ru/20240224/shveytsariya-1929267731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швейцария, россия, украина, александер ван дер беллен, андрей ермак, сергей лавров