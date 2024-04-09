https://ria.ru/20240409/peregovory-1938819331.html

Севастьянов рассказал о позиции папы римского по переговорам по Украине

Севастьянов рассказал о позиции папы римского по переговорам по Украине - РИА Новости, 09.04.2024

Севастьянов рассказал о позиции папы римского по переговорам по Украине

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий общение с папой Римским Франциском, рассказал РИА Новости, что, по мнению понтифика, РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:30

2024-04-09T13:30

2024-04-09T13:30

в мире

россия

украина

москва

владимир зеленский

мария захарова

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355650_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_b01544e3c6161add18c6a4a737e5d1fd.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий общение с папой Римским Франциском, рассказал РИА Новости, что, по мнению понтифика, любые переговоры по Украине обязательно должны проходить при участии России. "В Швейцарии намечается новый саммит мира по Украине в июне, куда не приглашают Россию. Папа считает, что любые переговоры должны обязательно включать участие России", - сказал Севастьянов РИА Новости, сославшись на личное общение с понтификом. В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран. Позже пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил РИА Новости, что подготовительные работы к проведению мирной конференции по Украине ведутся, дата и место будут объявлены позже. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Он заявил РИА Новости, что Россия будет приглашена. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.

https://ria.ru/20240115/peregovory-1921509189.html

https://ria.ru/20240115/sammit-1921503558.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, мария захарова, владимир путин