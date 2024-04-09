https://ria.ru/20240409/pensiya-1938876666.html
Детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО, будут начислять двойную пенсию
Детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО, будут начислять двойную пенсию - РИА Новости, 09.04.2024
Детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО, будут начислять двойную пенсию
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:22
2024-04-09T16:22
2024-04-09T16:23
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию - по случаю потери кормильца и соцпенсию по инвалидности или страховую пенсию по инвалидности. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Турчак отметил, что о необходимости такой меры поддержки рабочая группа докладывала президенту в феврале. По его словам, сегодня по закону гражданин может получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько ее видов. "Право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники - ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. Наш законопроект дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга. Они смогут получать сразу две пенсии - и по инвалидности, и по потере кормильца", - рассказал Турчак. Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") отметил, что сейчас важно поддержать семьи героев и обеспечить им право на достойную жизнь, которое заложено в статье 7 Конституции. "На мой взгляд, следует изучить и расшить и другие льготы, чтобы семьи защитников нашего Отечества имели полное право не на одну выплату, а на несколько", - сказал Говырин РИА Новости.
https://ria.ru/20240409/poshliny-1938861430.html
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общество, андрей турчак, россия, госдума рф, пенсия
Общество, Андрей Турчак, Россия, Госдума РФ, Пенсия
Детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО, будут начислять двойную пенсию
ГД одобрила выплату двойной пенсии детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию - по случаю потери кормильца и соцпенсию по инвалидности или страховую пенсию по инвалидности.
Соответствующий законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.
Турчак отметил, что о необходимости такой меры поддержки рабочая группа докладывала президенту в феврале. По его словам, сегодня по закону гражданин может получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько ее видов.
«
"Право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники - ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. Наш законопроект дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга. Они смогут получать сразу две пенсии - и по инвалидности, и по потере кормильца", - рассказал Турчак.
Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") отметил, что сейчас важно поддержать семьи героев и обеспечить им право на достойную жизнь, которое заложено в статье 7 Конституции.
"На мой взгляд, следует изучить и расшить и другие льготы, чтобы семьи защитников нашего Отечества имели полное право не на одну выплату, а на несколько", - сказал Говырин РИА Новости.