https://ria.ru/20240409/pensiya-1938876666.html

Детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО, будут начислять двойную пенсию

Детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО, будут начислять двойную пенсию - РИА Новости, 09.04.2024

Детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО, будут начислять двойную пенсию

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:22

2024-04-09T16:22

2024-04-09T16:23

общество

андрей турчак

россия

госдума рф

пенсия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию - по случаю потери кормильца и соцпенсию по инвалидности или страховую пенсию по инвалидности. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Турчак отметил, что о необходимости такой меры поддержки рабочая группа докладывала президенту в феврале. По его словам, сегодня по закону гражданин может получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько ее видов. "Право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники - ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. Наш законопроект дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга. Они смогут получать сразу две пенсии - и по инвалидности, и по потере кормильца", - рассказал Турчак. Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") отметил, что сейчас важно поддержать семьи героев и обеспечить им право на достойную жизнь, которое заложено в статье 7 Конституции. "На мой взгляд, следует изучить и расшить и другие льготы, чтобы семьи защитников нашего Отечества имели полное право не на одну выплату, а на несколько", - сказал Говырин РИА Новости.

https://ria.ru/20240409/poshliny-1938861430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, андрей турчак, россия, госдума рф, пенсия