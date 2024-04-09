Рейтинг@Mail.ru
МЧС России оценило ситуация с паводком - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938952471.html
МЧС России оценило ситуация с паводком
МЧС России оценило ситуация с паводком - РИА Новости, 09.04.2024
МЧС России оценило ситуация с паводком
Ситуация с паводком в российских регионах остается напряженной, но в нескольких субъектах наблюдается более положительная динамика, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T21:43
2024-04-09T21:43
происшествия
россия
самарская область
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938828629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71b79750db6c049e51fc006327d6b593.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ситуация с паводком в российских регионах остается напряженной, но в нескольких субъектах наблюдается более положительная динамика, сообщает пресс-служба МЧС России. "Ситуация остается напряженной, но в ряде субъектов наблюдается положительная динамика паводковой обстановки. Проводится круглосуточное дежурство на наиболее опасных участках. Спасатели в затопленных территориях помогают эвакуироваться не только людям, но и вызволяют оставленных животных", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что на сегодняшний день остаются подтопленными более 10,5 тысячи жилых домов и 19,4 тысячи приусадебных участков в 37 субъектах России. Среди них 11 жилых домов и 376 приусадебных участков в Самарской области, 99 жилых домов и 261 приусадебный участок в 16 населенных пунктах в Алтайском крае и более 10,3 тысячи домов и 13,1 тысячи приусадебных участков в Оренбургской области. Всего с подтопленных территорий эвакуировали 6 555 человек, в том числе 1597 детей, в пунктах временного размещения находятся 1589 человек. Отмечается, что в зоне ЧС для ликвидации последствий паводка задействовано более четырех тысяч человек и более 800 единиц техники.
https://ria.ru/20240409/podtoplenie-1938949277.html
https://ria.ru/20240409/reka-1938947469.html
россия
самарская область
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938828629_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f892491ec3cc4365854097d9b17fe793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самарская область, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, Самарская область, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
МЧС России оценило ситуация с паводком

МЧС: ситуация с паводком напряженная, но местами есть положительная динамика

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ на одной из подтопленных улиц Орска
Сотрудники МЧС РФ на одной из подтопленных улиц Орска - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ на одной из подтопленных улиц Орска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ситуация с паводком в российских регионах остается напряженной, но в нескольких субъектах наблюдается более положительная динамика, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"Ситуация остается напряженной, но в ряде субъектов наблюдается положительная динамика паводковой обстановки. Проводится круглосуточное дежурство на наиболее опасных участках. Спасатели в затопленных территориях помогают эвакуироваться не только людям, но и вызволяют оставленных животных", - говорится в сообщении.
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Оренбуржье оценили ущерб от подтопления
Вчера, 21:11
В пресс-службе подчеркнули, что на сегодняшний день остаются подтопленными более 10,5 тысячи жилых домов и 19,4 тысячи приусадебных участков в 37 субъектах России. Среди них 11 жилых домов и 376 приусадебных участков в Самарской области, 99 жилых домов и 261 приусадебный участок в 16 населенных пунктах в Алтайском крае и более 10,3 тысячи домов и 13,1 тысячи приусадебных участков в Оренбургской области. Всего с подтопленных территорий эвакуировали 6 555 человек, в том числе 1597 детей, в пунктах временного размещения находятся 1589 человек.
Отмечается, что в зоне ЧС для ликвидации последствий паводка задействовано более четырех тысяч человек и более 800 единиц техники.
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Уровень реки Урал в Орске снизился
Вчера, 21:03
 
ПроисшествияРоссияСамарская областьАлтайский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала