https://ria.ru/20240409/pavodok-1938952471.html

МЧС России оценило ситуация с паводком

МЧС России оценило ситуация с паводком - РИА Новости, 09.04.2024

МЧС России оценило ситуация с паводком

Ситуация с паводком в российских регионах остается напряженной, но в нескольких субъектах наблюдается более положительная динамика, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T21:43

2024-04-09T21:43

2024-04-09T21:43

происшествия

россия

самарская область

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ситуация с паводком в российских регионах остается напряженной, но в нескольких субъектах наблюдается более положительная динамика, сообщает пресс-служба МЧС России. "Ситуация остается напряженной, но в ряде субъектов наблюдается положительная динамика паводковой обстановки. Проводится круглосуточное дежурство на наиболее опасных участках. Спасатели в затопленных территориях помогают эвакуироваться не только людям, но и вызволяют оставленных животных", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что на сегодняшний день остаются подтопленными более 10,5 тысячи жилых домов и 19,4 тысячи приусадебных участков в 37 субъектах России. Среди них 11 жилых домов и 376 приусадебных участков в Самарской области, 99 жилых домов и 261 приусадебный участок в 16 населенных пунктах в Алтайском крае и более 10,3 тысячи домов и 13,1 тысячи приусадебных участков в Оренбургской области. Всего с подтопленных территорий эвакуировали 6 555 человек, в том числе 1597 детей, в пунктах временного размещения находятся 1589 человек. Отмечается, что в зоне ЧС для ликвидации последствий паводка задействовано более четырех тысяч человек и более 800 единиц техники.

https://ria.ru/20240409/podtoplenie-1938949277.html

https://ria.ru/20240409/reka-1938947469.html

россия

самарская область

алтайский край

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происшествия, россия, самарская область, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024