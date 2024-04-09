https://ria.ru/20240409/pavodok-1938952471.html
МЧС России оценило ситуация с паводком
МЧС России оценило ситуация с паводком - РИА Новости, 09.04.2024
МЧС России оценило ситуация с паводком
Ситуация с паводком в российских регионах остается напряженной, но в нескольких субъектах наблюдается более положительная динамика, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T21:43
2024-04-09T21:43
2024-04-09T21:43
происшествия
россия
самарская область
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ситуация с паводком в российских регионах остается напряженной, но в нескольких субъектах наблюдается более положительная динамика, сообщает пресс-служба МЧС России. "Ситуация остается напряженной, но в ряде субъектов наблюдается положительная динамика паводковой обстановки. Проводится круглосуточное дежурство на наиболее опасных участках. Спасатели в затопленных территориях помогают эвакуироваться не только людям, но и вызволяют оставленных животных", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что на сегодняшний день остаются подтопленными более 10,5 тысячи жилых домов и 19,4 тысячи приусадебных участков в 37 субъектах России. Среди них 11 жилых домов и 376 приусадебных участков в Самарской области, 99 жилых домов и 261 приусадебный участок в 16 населенных пунктах в Алтайском крае и более 10,3 тысячи домов и 13,1 тысячи приусадебных участков в Оренбургской области. Всего с подтопленных территорий эвакуировали 6 555 человек, в том числе 1597 детей, в пунктах временного размещения находятся 1589 человек. Отмечается, что в зоне ЧС для ликвидации последствий паводка задействовано более четырех тысяч человек и более 800 единиц техники.
https://ria.ru/20240409/podtoplenie-1938949277.html
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происшествия, россия, самарская область, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, Самарская область, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
МЧС России оценило ситуация с паводком
МЧС: ситуация с паводком напряженная, но местами есть положительная динамика