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Жителям тюменского села посоветовали готовиться к тяжелому паводку - РИА Новости, 09.04.2024
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20:26 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938942858.html
Жителям тюменского села посоветовали готовиться к тяжелому паводку
Жителям тюменского села посоветовали готовиться к тяжелому паводку - РИА Новости, 09.04.2024
Жителям тюменского села посоветовали готовиться к тяжелому паводку
Жителям села Казанское, которое одним из первых в Тюменской области попадает в зону возможного подтопления от реки Ишим, необходимо готовиться к развитию... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:26
2024-04-09T20:26
происшествия
ишим
тюменская область
казанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. Жителям села Казанское, которое одним из первых в Тюменской области попадает в зону возможного подтопления от реки Ишим, необходимо готовиться к развитию паводка по самому тяжелому сценарию, информация опубликована в Telegram-канале главы Казанского района Татьяны Богдановой. "Прогноз по Казахстану, который влияет на наш уровень паводка, очень неблагоприятный. Перелив Сергеевского водохранилища сегодня на 8.00 составляет 4 метра 25 сантиметров. … То есть около одного метра идет превышение максимального перелива. Это у них исторический максимум. Поэтому необходимо готовиться по самому тяжелому сценарию", – подчеркнул в видеокомментарии начальник отдела ГО и ЧС администрации района Николай Каукин. Для сравнения он привел цифры наводнения 2017 года, когда в районе на реке Ишим пик паводка достигал 8 метров 35 сантиметров, перелив Сергеевского водохранилища составлял 3 метра 38 сантиметров. Жителям райцентра, особенно тем, которые живут за дамбой, на улицах Советская и Совхозная, рекомендовано готовить вещи к эвакуации и, начиная со среды, вывозить их на хранение в специально отведенное для этого помещение в поселок Новоселезнево. Для помощи жителям с эвакуацией личных вещей, сельхозживотных создан волонтерский штаб. Пункт временного размещения граждан на период паводка находится в селе Ильинка, место временного содержания животных уточняется, сообщили в администрации района. В Тюменской области 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Информцентр правительства региона со ссылкой на данные ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" во вторник сообщил, что "в связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, которая складывается в верховьях рек Тобол и Ишим ... значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух – на Тоболе". Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2,6 тысячи единиц техники и 194 единицы плавсредств. Областной главк МЧС России и опорный региональный центр добровольчества в ЧС объявили о наборе добровольцев с лодками для оказания помощи населению при эвакуации в случае ухудшения паводковой обстановки.
https://ria.ru/20240409/tyumenskayaoblast-1938768048.html
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ишим
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происшествия, ишим, тюменская область, казанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим, Тюменская область, Казанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Жителям тюменского села посоветовали готовиться к тяжелому паводку

Жителям тюменского села Казанское посоветовали готовиться к тяжелому паводку

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСпасатели МЧС дежурят в районе подтопления
Спасатели МЧС дежурят в районе подтопления - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Спасатели МЧС дежурят в районе подтопления . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. Жителям села Казанское, которое одним из первых в Тюменской области попадает в зону возможного подтопления от реки Ишим, необходимо готовиться к развитию паводка по самому тяжелому сценарию, информация опубликована в Telegram-канале главы Казанского района Татьяны Богдановой.
«
"Прогноз по Казахстану, который влияет на наш уровень паводка, очень неблагоприятный. Перелив Сергеевского водохранилища сегодня на 8.00 составляет 4 метра 25 сантиметров. … То есть около одного метра идет превышение максимального перелива. Это у них исторический максимум. Поэтому необходимо готовиться по самому тяжелому сценарию", – подчеркнул в видеокомментарии начальник отдела ГО и ЧС администрации района Николай Каукин.
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Для сравнения он привел цифры наводнения 2017 года, когда в районе на реке Ишим пик паводка достигал 8 метров 35 сантиметров, перелив Сергеевского водохранилища составлял 3 метра 38 сантиметров.
Жителям райцентра, особенно тем, которые живут за дамбой, на улицах Советская и Совхозная, рекомендовано готовить вещи к эвакуации и, начиная со среды, вывозить их на хранение в специально отведенное для этого помещение в поселок Новоселезнево. Для помощи жителям с эвакуацией личных вещей, сельхозживотных создан волонтерский штаб. Пункт временного размещения граждан на период паводка находится в селе Ильинка, место временного содержания животных уточняется, сообщили в администрации района.
В Тюменской области 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Информцентр правительства региона со ссылкой на данные ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" во вторник сообщил, что "в связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, которая складывается в верховьях рек Тобол и Ишим ... значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух – на Тоболе".
Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2,6 тысячи единиц техники и 194 единицы плавсредств. Областной главк МЧС России и опорный региональный центр добровольчества в ЧС объявили о наборе добровольцев с лодками для оказания помощи населению при эвакуации в случае ухудшения паводковой обстановки.
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ПроисшествияИшимТюменская областьКазанский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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