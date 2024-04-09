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Уровень воды в Тоболе в курганском селе превысил отметку неблагоприятного - РИА Новости, 09.04.2024
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18:44 09.04.2024 (обновлено: 18:47 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938921678.html
Уровень воды в Тоболе в курганском селе превысил отметку неблагоприятного
Уровень воды в Тоболе в курганском селе превысил отметку неблагоприятного - РИА Новости, 09.04.2024
Уровень воды в Тоболе в курганском селе превысил отметку неблагоприятного
РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:44
2024-04-09T18:47
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
курганская область
происшествия
прорыв дамбы в орске
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское в Курганской области с 12.00 мск поднялся на 94 сантиметра и составляет 893 сантиметра, превысив отметку "неблагоприятное явление", сообщила глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова в Telegram-канале.&quot;Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское с 14.00 (12.00) поднялся на 94 сантиметра и составляет сейчас 893 сантиметра&quot;, - написала она.Власти напомнили, что неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметра, опасные явления - в 1060.Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
тобол (река)
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РИА Новости
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4.7
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тобол (река), наводнения в россии — 2024, курганская область, происшествия, прорыв дамбы в орске
Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Курганская область, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Уровень воды в Тоболе в курганском селе превысил отметку неблагоприятного

Уровень воды в Тоболе в курганском селе Звериноголовский достиг 893 сантиметров

© Фото : Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское в Курганской области с 12.00 мск поднялся на 94 сантиметра и составляет 893 сантиметра, превысив отметку "неблагоприятное явление", сообщила глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова в Telegram-канале.
«

"Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское с 14.00 (12.00) поднялся на 94 сантиметра и составляет сейчас 893 сантиметра", - написала она.

Власти напомнили, что неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметра, опасные явления - в 1060.
Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
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Тобол (река)Наводнения в России — 2024Курганская областьПроисшествияПрорыв дамбы в Орске
 
 
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