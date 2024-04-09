https://ria.ru/20240409/pavodok-1938921678.html

Уровень воды в Тоболе в курганском селе превысил отметку неблагоприятного

Уровень воды в Тоболе в курганском селе превысил отметку неблагоприятного - РИА Новости, 09.04.2024

Уровень воды в Тоболе в курганском селе превысил отметку неблагоприятного

РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:44

2024-04-09T18:44

2024-04-09T18:47

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

курганская область

происшествия

прорыв дамбы в орске

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское в Курганской области с 12.00 мск поднялся на 94 сантиметра и составляет 893 сантиметра, превысив отметку "неблагоприятное явление", сообщила глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова в Telegram-канале."Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское с 14.00 (12.00) поднялся на 94 сантиметра и составляет сейчас 893 сантиметра", - написала она.Власти напомнили, что неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметра, опасные явления - в 1060.Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.

тобол (река)

курганская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тобол (река), наводнения в россии — 2024, курганская область, происшествия, прорыв дамбы в орске